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前台中市議員張立傑去世 政界不捨

中央社 / 台中16日電

台中市議員張立傑15日因病去世，享壽77歲，今天消息一出，政界好友不捨。目前靈位放置在台中市生命禮儀管理處崇德殯儀館，家屬考量疫情，6月22日告別式僅舉辦家祭。

張立傑出身教育界，曾擔任神岡鄉長、豐原國中教師、教務主任、代理校長等。參政後，擔任台中市議會第2屆議員、台中縣議會第12、13、14、15、16屆議員以及台中農田水利會委員，台中縣議會秘書、更兼任台中縣警友會理事長多年。

張立傑擔任台中縣議員時期，因嫻熟議事規則與相關法令，問政犀利，人稱「張老師」，是國民黨有名的大砲級議員。台中縣市合併後，以無黨籍參選當選台中市議會第2屆市議員，籌組議會「無黨聯盟」擔任召集人，本屆尋求連任失敗。

台中市民政局長吳世瑋今天證實，張立傑15日去世，目前靈位安置在台中市生命禮儀管理處崇德殯儀館內，因家屬相當低調，加上疫情因素，不會舉辦公祭，市府將協助治喪事宜。

台中市議員羅永珍表示，這次定期會，張立傑還曾回到議會，但1個月前狀況即不太好，突然去世令人唏噓。

台中市 疫情 殯儀館

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