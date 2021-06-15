南投醫院疫苗預約5分鐘額滿 原因竟是網路提早開放

南投縣AZ疫苗第6類施打預約電話今天上午9時開放，但民眾發現部立南投醫院網路預約今天凌晨就開放，民眾上午9時電話預約，350個名額5分鐘就已額滿，質疑南投醫院作業不公。

南投醫院表示，端午連假期間，因其他縣市民眾反映電話預約不便，考量民眾有不同需求，因此決定同時開放電話及網路預約，並在14日下午3時在南投醫院網站上公告。因為開放預約時間為6月15日，以往南投醫院網路掛號為當日0時起開放，電話則是上班時間開始，因此有民眾0時起便透過網路預約，才會出現電話預約開放5分鐘就額滿。

南投縣衛生局6月12日舉辦南投縣COVID-19疫苗接種計畫社區接種站說明會，南投醫院分配350劑，配合衛生局的政策，採取電話預約，統一在15日上午9時電話預約，1通電話限2人，16日上午9點起同步疫苗接種。

今天上午9時，有民眾打電話到南投醫院預約，卻發現不到5分鐘，南投醫院350個名額就已經額滿，估計作業手續再怎麼快，也不可能5分鐘內完成350個人登記。到南投醫院網站才發現還有網路預約，質疑南投醫院作業不公。南投縣衛生局也表示，不知道南投醫院０時就開放網路預約，對投醫未同步在9時候才開放感到不解。

南投醫院表示，醫院想提供民眾更便捷預約方式，不過14日作業時間倉促，和衛生局聯繫溝通中間所落差。針對這部分，會加強與衛生局溝通及即時同步資訊。雖然網路預約時間提早，但相關資訊都在醫院網站公告，並未圖利特定對象。現階段疫苗數量有限，沒辦法讓所有民眾都成功預約，並造成民眾誤解，相當抱歉。

南投縣衛生局表示，南投醫院網路預約時間和其他醫療院所不同，引起民眾困擾，會要求醫院後續作業要更仔細，而這次施打對象為第6類75歲以上老人，衛生局也會注意疫苗注射對象是否符合資格。