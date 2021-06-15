田中環保教育站今兼疫苗注射站 年長志工接種備感溫馨

全國今起大規模注射AZ疫苗，慈濟基金會及慈濟醫療體系支援各地施打疫苗與防疫篩檢的服務，彰化田中環保教育站因設有長照C據點，被列為公費疫苗注射點，今天只安排26名長者，每名長者都變成慈濟人的貴賓，護士一一照顧，直到踏著穩定步伐離開C據點。

上午不到8點30分已有多名長者由子女、媳婦陪同，到達彰化田中環保教育站。田中鎮86歲鐘姓長者表示，在環保站做資源回收環保快30年，今天能到熟悉的場所注射疫苗倍感親切溫馨又有安全感，她非常歡喜也很感恩。

26名長者從消毒、量額溫、健保卡核對編號，依序排隊等候注射，醫護人員細心詢問健康資料、問診，長者注射疫苗後，護士再三叮嚀多喝溫開水，長者到觀察休息區座20至30分鐘，如沒頭暈或不舒服才離開。全部注射作業約一個半小時完成。

縣長秘書張立憲、田中鎮長洪麗娜到場關心，張立憲感謝慈濟提供寬敞通風良好場地為田中鎮長輩注射疫苗；田中鎮長洪麗娜提醒長輩「台灣一『苗』難求」，注射珍貴的疫苗之後，仍要佩戴口罩、勤洗手，做好個人的衛生防護，大家若能齊心遵守防疫規定，相信疫情很快消失。