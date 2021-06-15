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田中環保教育站今兼疫苗注射站 年長志工接種備感溫馨

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
慈濟田中環保教育站兼作公費疫苗注射站，部分長者長期在這裡當志工，今天在這裡注射疫苗，備感溫馨。圖／慈濟提供
慈濟田中環保教育站兼作公費疫苗注射站，部分長者長期在這裡當志工，今天在這裡注射疫苗，備感溫馨。圖／慈濟提供

全國今起大規模注射AZ疫苗慈濟基金會及慈濟醫療體系支援各地施打疫苗與防疫篩檢的服務，彰化田中環保教育站因設有長照C據點，被列為公費疫苗注射點，今天只安排26名長者，每名長者都變成慈濟人的貴賓，護士一一照顧，直到踏著穩定步伐離開C據點。

上午不到8點30分已有多名長者由子女、媳婦陪同，到達彰化田中環保教育站。田中鎮86歲鐘姓長者表示，在環保站做資源回收環保快30年，今天能到熟悉的場所注射疫苗倍感親切溫馨又有安全感，她非常歡喜也很感恩。

26名長者從消毒、量額溫、健保卡核對編號，依序排隊等候注射，醫護人員細心詢問健康資料、問診，長者注射疫苗後，護士再三叮嚀多喝溫開水，長者到觀察休息區座20至30分鐘，如沒頭暈或不舒服才離開。全部注射作業約一個半小時完成。

縣長秘書張立憲、田中鎮長洪麗娜到場關心，張立憲感謝慈濟提供寬敞通風良好場地為田中鎮長輩注射疫苗；田中鎮長洪麗娜提醒長輩「台灣一『苗』難求」，注射珍貴的疫苗之後，仍要佩戴口罩、勤洗手，做好個人的衛生防護，大家若能齊心遵守防疫規定，相信疫情很快消失。

AZ疫苗 慈濟 健保卡

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