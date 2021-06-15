南投疫苗預約之亂 縣長林明溱道歉、增設5大接種站

南投縣今天才開放AZ疫苗第6類75歲以上長者電話預約，但預約電話打不通，引爆民眾怒氣。南投縣長林明溱下午對電話預約措施造成縣民不便表達歉意，以後將由民政系統造冊通知，分齡、分流施打，也希望中央儘速配發充足疫苗提升注射率，避免疫苗不足民眾搶打。

林明溱今天下午到竹山鎮雲林國小活動中心視察接種站，他說，為加速疫苗預防注射，南投縣草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、南投市及名間鄉16日起將比照日本「宇美町」模式，為老人展開快速接種工作，縣府提供80多輛長照車輛服務接送，讓行動不便的老人順利打疫苗，未來接種工作則將採造冊通知。

林明溱也向中央喊話，南投縣政府籌備6億4千萬預算，準備購買80萬劑輝瑞疫苗供鄉親施打，但中央就是沒開放，沒有足夠疫苗，才讓鄉親急著搶打，他也很著急。他指南投縣目前30例確診，但全台死亡人數破400人，大家都很恐慌，只要南投買的疫苗到位，中央也能買到更多疫苗，防疫問題便可迎刃而解。

對於電話預約施打作業混亂，林明溱說，為大家帶來很大的不方便，也有民眾感到憤慨，他對此感到抱歉。 後續疫苗會委請村里長通知，從年齡愈大者優先，一路打下來，不會再造成大家不便。

林明溱同時表示，16日起四大鄕鎮及名間鄉設大型接種站，行動不便的長者、安養機構，如需要服務，縣府將提供八十多輛的長照車輛接送，民眾可以儘早提出申請。

衛生局表示，AZ疫苗16日將於縣內49處合約接種醫療院所進行施打，並規劃5處大型接種站，包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮及名間鄉的學校及綜合球場，另44處在8家醫院、8處鄉鎮衛生所及28家基層診所。

為避免人潮湧到大型接種站，接種站設有報到區、掛號區、評估區、注射區及休息區，以大型立牌及不同顏色標示，採ㄧ站服務到底方式辦理，讓長者不動，工作人員移動。每站設5條接種線，每條線配置1名醫師2名護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種；接種完畢後由工作人員發放注意事項並說明，讓長者休息至少15分鐘後，即可返家。

五大鄉鎮新冠肺炎注射站：

南投市漳興國小活動中心，地址南投市復興路669號。

草屯鎮旭光高中空手道館，地址草屯鎮中正路568-23號。

埔里鎮立綜合球場，地址埔里鎮六合路228號。

竹山鎮雲林國小活動中心，地址竹山鎮大明路666號。