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中市採宇美町式快打站 7.35萬劑AZ疫苗打完三分之一

中央社 / 台中15日電

台中市獲中央配發7萬3500劑AZ疫苗，台中市快打站採用日本「宇美町式」接種，市府指出，到下午1時已施打1萬3763劑，完成率約18%，預計今天可打完配發疫苗量的1/3。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市獲中央分配7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打。其中85歲以上長者於15日至17日，依市府發放的「施打疫苗通知單」時間地點前往快打站接種疫苗。

盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中指出，由於第六類對象為75歲以上老人，因為疫苗數量不足，優先提供85歲以上長者施打，至下午1時為止，全市111處快打站已施打1萬3763劑，完成率約18%，預計今天可打完配發疫苗數量的1/3，進度符合預期。

台中市啟動111處快打站為符合資格的對象施打疫苗，台中市衛生局長曾梓展說，快打站採用日本「宇美町式」接種法，即病友不動、醫護動，現場由醫護及工作人員移動確認身分、評估施打，施打完後在原位觀察半小時，以減少病人移動的風險。

有關疫苗保存，曾梓展說，市府均依照疾病管制署訂定的冷運冷藏原則，儲置於溫度攝氏2至8度的冷儲設備，輔以溫度監控設備，確保疫苗品質。

對於中央將再增配疫苗給各縣市政府，台中市政府依據中央提供的資料表示，台中市將增配3萬7200劑疫苗，預計最快17日配送至台中，增配劑量將依中央規定的順序施打，詳細分配情況將於16日下午召開的台中市疫情指揮中心線上記者會說明。

AZ疫苗 台中市 疫情

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