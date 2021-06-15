台中榮總照顧腎友「宇美町式」施打疫苗 後續專人追蹤

今天全台許多長輩打新冠疫苗，接受透析治療腎友也是接種對象，台中榮民總醫院有感於洗腎病友常出入醫院，屬於新冠肺炎死亡高風險群，於今天和明天分6梯次，採取日本「宇美町式」接種法，為腎友接種疫苗。

院方除了事前做衛教並評估病友是否能施打，讓腎友分批報到，避免久等，降低群聚風險。考慮其身體虛弱，專人協助黃卡書寫服務，在入口處有防疫機器人進行TOCC評估與消毒洗手。接種方面採用日本「宇美町式」接種法-病友不動、醫護動，意即由醫護及工作人員移動確認身分、評估施打，施打完後在原位觀察半小時，減少病人移動的風險。

至於血液透析，病友則於洗腎過程的最後一小時進行接種疫苗，兼顧施打後的觀察以及洗腎過程的抗凝血藥使用的安全。台中榮總腎臟科主任陳呈旭指出，有病友擔心洗腎時會將疫苗洗掉、防疫效果不好，針對這一點，陳呈旭表示，疫苗讓身體產生抗體，並不會因為洗腎而使保護力下降，民眾可以放心。