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南投出現露營、野炊、重機車隊 居民擔心防疫破口

聯合報 / 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉出現重機車隊出遊，並聚集在超商前，讓居民擔心成為防疫破口。圖／讀者提供
南投縣信義鄉出現重機車隊出遊，並聚集在超商前，讓居民擔心成為防疫破口。圖／讀者提供

南投縣連續5日+0，最近天氣炎熱，溪頭、杉林溪出現民眾避暑、登山，還紮營野炊；信義鄉昨天也出現重機車隊出遊，還在超商外聚集。警方表示，會加強勸導遊客不要出遊，居民則在社區入口設置檢疫站，避免遊客進入部落，防疫出現破口。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，為了避免民眾移動導致疫情擴散，政府提醒民眾不要外出、減少移動。但最近天氣炎熱，還是有民眾往山區跑，南投縣溪頭、杉林溪是避暑勝地，最近便出現遊客和登山民眾，還有人就在山區露營，享受森林浴。

溪頭和杉林溪風景區配合防疫，早已停止營業，但溪頭到杉林溪之間，包括羊灣、大崙山等遍佈竹林、茶園，海拔1500公尺以上氣候涼爽。有的民眾開著露營車或帶著帳棚，就在路邊紮營，裝取山泉水野炊，避暑享受忙裡偷閒的生活，卻讓居民相當擔心，遊客群聚成防疫破口。

林姓鹿谷鄉民說，這幾天大崙山都有遊客上山，大部分遊客還算節制會戴上口罩，但有人在路旁野炊煮食，吃東西難免要脫下口罩。目前疫情仍舊危險，遊客為了自身方便，不顧他人安全入山旅遊，實在不可取。

因為梅雨和颱風外圍環流帶來充沛雨量，日月潭、濁水溪恢復山光水色美景，信義鄉昨天也出現重機車隊和汽車車隊結伴出遊，就有居民發現多輛機車停在超商前，人數超過十多人，居民曾提醒他們不能群聚，但這些騎士反稱「不是互相認識，不算群聚」讓居民感嘆這些遊客只顧自己享樂，讓南投縣變成「好山、好水、好危險」。

警方表示，會加強風景區宣導，提醒遊客疫情仍未趨緩，減少外出避免群聚感染。信義鄉地利、丹大等部落居民則自力救濟，在部落入口設置社區篩檢站，外人除了工作外，沒有理由禁止進入部落，減少感染風險，也提醒民眾疫情期間不要入山旅遊，保護自己也保護他人。

信義鄉居民在社區入口設置檢疫站，避免遊客進入部落，增加染疫風險。圖／讀者提供
信義鄉居民在社區入口設置檢疫站，避免遊客進入部落，增加染疫風險。圖／讀者提供

疫情 溪頭 露營

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