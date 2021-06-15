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憂街友成疫情破口 中市府協助短期旅館安置

中央社 / 台中15日電

防疫慎防任何破口，台中市議員周永鴻今天表示，市府雖提供街友防疫包，但數量仍不足，建議可安排旅館安置，社會局表示，物資存量可到9月，有3家旅館願協助，將分流安置街友。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，街友常活動或聚集的地方可能成為防疫死角，引發社區及公園附近民眾疑慮。

民進黨籍市議員周永鴻表示，接獲民眾反映，雖然社會局會提供街友防疫包，但仍有口罩不足的問題，他建議，除盡快補給防疫物資外，另可和旅館業者合作，安排短期安置街友，避免街友成為防疫破口也保護他們。

台中市社會局表示，自5月起，社會局持續加強至聚集熱點發放防疫物資包，一週發放2到3次，每次採實聯制發放口罩、酒精等一週份生活物資。近期也連結慈濟和民間團體提供防疫物資包，存量可維持到9月。

社會局指出，台中市有5家緊急收容中心、居住與就業服務方案中繼站、平價住宅等，可安置床位115位，目前已安置55位，剩餘60床。同時也取得3家旅館同意協助安置，將針對有意願的街友分流安置。

街友 台中市 口罩

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