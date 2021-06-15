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台中新光三越爆員工下班擠出口 市府要求管制人流

中央社 / 台中15日電

新光三越中港店日前有櫃姐確診新冠肺炎台中市議員林祈烽今天接獲投訴指稱，員工下班時都擠在出口擔心不利防疫。市府對此表示，將要求業者落實管制人流，維持社交距離

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，有台中市百貨店王之稱的新光三越中港店日前爆發櫃姐確診新冠肺炎，經停業3天進行消毒及員工快篩後，才於14日恢復營業。

林祈烽表示，百貨公司管理階層似乎沒有學到此次的教訓，開門營業的第一天就有員工向他投訴，指稱員工下班時，上百人都擠在同一個不到2米寬的出口，萬一又有人受感染，很可能快速傳染給別人，員工都擔心因此又成為防疫的破口。

林祈烽強調，要求台中市政府要有強硬作為，針對百貨賣場的業者須要有更高的防疫標準，畢竟第一線的銷售人員每天都會與上百名消費者有所接觸，如果真有人染疫而傳染出去，那真就會成為防疫大破口，不能不小心因應。

新光三越中港店表示，復業前一天即通知同仁上下班人潮分流，強化措施包括上班時間加開1層員工停車場（共計2層），增加同仁停車分流。下班時間，閉店後開放南向客用手扶梯，供員工下班分流。為考量員工目前使用需求狀況，即日起再加開2個員工出口，共計3處，增強防疫空間。

台中市經發局指出，台中新光三越中港店已完成環境清潔消毒，通過審查符合相關規定。加上確診櫃姐的直接接觸者以及連日來所篩檢的1000多名相關人員，結果均為陰性，百貨公司於14日復業。統計11日至14日，總計1324人完成篩檢，全數陰性。

經發局強調，市府將持續要求百貨賣場業者，遵循中央流行疫情指揮中心針對超市、超商、百貨、賣場加強三大管制措施，落實管制人流，維持社交距離；管制出入口、定時定期消毒等防疫措施。

新冠肺炎 台中市 社交距離

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