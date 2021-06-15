南投開放長輩預約接種AZ疫苗 電話塞爆惹民怨

南投縣政府今天起開放75歲以上長輩以電話預約AZ疫苗，上午9時一開放預約，負責施打疫苗的醫療院所工作人員電話接不完，也有民眾抱怨，早上打了超過300通的電話還是打不通。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗給台灣，南投縣獲配1萬8000劑疫苗，其中有6600多劑疫苗分配給醫護、警消等，由各鄉鎮衛生所造冊施打，另有1萬1000多劑疫苗開放給75歲以上長輩施打，今天上午9時開放預約，民眾需自行打電話到接種疫苗的醫療院所預約。

今天上午9時一開放預約，醫療院所工作人員電話接不完，民眾都想要在第一時間預約到疫苗，有民眾電話一直打不通，乾脆到南投縣長林明溱的臉書粉絲專頁留言抱怨，有人說上午打了超過300通的電話還是打不通，也有民眾不解南投縣為何不學習其他縣市造冊通知打疫苗的方式。

針對民眾抱怨無法預約到疫苗，南投縣衛生局則指出，這次採用統一電話預約，統一時間接種，是為了讓撥配下來的疫苗在最快時間內施打完畢，以便快速在社區構成75歲以上族群免疫防護網，確保社區安全，造成縣民不便，要表達歉意，但是在疫苗不足情況下，這是不得已的選擇。