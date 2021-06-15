台中施打AZ疫苗 中榮「宇美町式」接種洗腎病友

台中市今天起啟動快打站為85歲以上老人施打新冠肺炎AZ疫苗，其中台中榮總採取「宇美町式」接種法為洗腎病友接種疫苗；中國附醫則是為懷孕醫事人員接種莫德納疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市獲中央配發7萬3500劑AZ疫苗，今天起啟動18家醫療院所、29個衛生局及64處快打站為第一到第六類對象施打疫苗，其中64個快打站上午起為85歲以上老人接種。

台中榮總今天為洗腎病友施打疫苗，院方表示，接種方式採用日本「宇美町式」接種法，即病友不動、醫護動，由醫護及工作人員移動確認身分、評估施打，施打完後在原位觀察半小時，減少病人移動的風險。上午共施打158名病人，後續還將分梯次為515名病友施打。

對於有病友擔心洗腎時會將疫苗洗掉、防疫效果不好，台中榮總腎臟科主任陳呈旭表示，疫苗是讓身體產生抗體，並不會因為洗腎而使保護力下降，民眾可以放心。

中國醫藥大學附設醫院今天起則為懷孕醫事人員施打莫德納疫苗，副院長黃高彬說，今天特別為懷孕醫事人員準備1000劑莫德納疫苗施打，因為莫德納疫苗對孕婦相對安全，不會跑到細胞核裡面。

黃高彬指出，孕婦如感染到COVID-19，臨床症狀會比較嚴重，有時會影響胎兒造成早產，引起重症可能性機會比較高，這次特別針對孕婦施打莫德納，副作用基本上會比較少，對胎兒影響也比較小，且通過胎盤會給胎兒抗體，是比較安全的疫苗，保護孕婦也保護新生代的安全。