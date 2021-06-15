彰化長者開打疫苗 下批規劃90歲以上造冊接種
彰化縣今天幫電話預約的75歲以上長者施打疫苗，秩序大致良好；彰化縣長王惠美說，下一批疫苗如到貨，將以造冊方式讓90歲以上長者先打，如臥床困難無法外出，會到府施打。
彰化縣開放75歲以上長輩接種AZ疫苗，1萬7400劑疫苗開放民眾電話預約，今天起在彰化縣內的學校、社區活動中心等地點，幫長輩們接種疫苗，彰化縣長王惠美也前往員林市的接種地點，了解疫苗施打情形，呼籲長輩們依照預約的時間前往預約地點，避免群聚。
王惠美也說，下一批疫苗到貨時，縣府規劃讓90歲以上長者，造冊通知施打，行動不方便的長者，會有長照專車，如果長輩們臥床困難無法外出，也會啟動到府施打的服務。
記者今天上午實地前往設在彰化市南郭國小體育館的接種站觀察，發現入口處就有員警負責維持秩序，未預約的民眾不准進入，提早抵達的長輩們則被引導到蔭涼處休息；至於已預約到的長輩們則進入體育館內填寫資料後，依序由醫護人員施打疫苗，秩序大致良好。
彰化縣衛生局則說，縣內307處社區關懷據點共餐的75歲以上長者，101家住宿型長照機構與重度失能者及洗腎患者，也陸續接種疫苗；至於26鄉鎮清潔隊員，已在昨天完成AZ疫苗施打工作。
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