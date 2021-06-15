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避免移工傳染 南投縣母語廣播呼籲失聯移工篩檢

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣社勞處訪查移工宿舍，也以母語廣播提醒失聯移工疑似症狀到醫院篩檢，不會查處通報。圖／南投縣政府提供
南投縣社勞處訪查移工宿舍，也以母語廣播提醒失聯移工疑似症狀到醫院篩檢，不會查處通報。圖／南投縣政府提供

新冠肺炎疫情擴散國，社區感染風險增加，為讓南投縣外籍移工清楚瞭解中央流行疫情指揮中心勤洗手、保持社交距離、避免聚會等防疫措施，縣府錄製國語、台語、越南語、泰語、英語及印尼語共六種語別之防疫宣導，透過廣播車走訪13鄉鎮市廣播宣傳，呼籲移工朋友共同遵守、落實防疫工作。

國內疫情提升三級警戒後，南投縣府也加強外籍移工防疫，提供南投縣移工宿舍管理Line群組等管道，向企業、仲介業及移工進行防疫宣導。縣長林明溱提醒，使用肥皂勤洗手、不一起共餐，非必要不外出、不群聚；出門須全程佩戴口罩，同時鼓勵失聯移工如有肺炎疑似症狀，主動至埔里基督教醫院、佑民醫院、南投基督教醫院或竹山秀傳醫院免費篩檢，將不予查處及通報。

為讓合法移工或失聯移工注意防疫相關措施，南投縣社會及勞動處同時也錄製越南語、泰語、英語及印尼語四國移工母語版本，讓宣傳車深入本縣13個鄉鎮市實地播放，期能藉由廣告車搭配車身廣告看板及車輛的機動靈活性達到廣泛的宣導效果。

勞動部勞動力發展署針對移工防疫資訊，除以「跨國勞動力權益維護資訊網站」多國語言進行宣導外，為主動向移工推播訊息，也規劃建置「Line@移點通」提供多語推播服務；社勞處勞工及青年科已與本縣聘用外國人之雇主及仲介公司成立「南投縣移工宿舍管理Line群組」，如有新增資訊將透過群組平台轉知雇主、仲介公司及移工朋友們，確保資訊即時傳遞。

移工 疫情 新冠肺炎

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