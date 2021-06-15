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中市67處快打站支援教師沒打疫苗 民政局：盡速安排

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
部分教師支援快打站，但沒打疫苗，擔心染疫。記者陳秋雲／攝影
部分教師支援快打站，但沒打疫苗，擔心染疫。記者陳秋雲／攝影

台中市在64所學校設置快打站，全民開打時將有67校，動用近4000人力。其中不少基層教師支援，有教師向本報反映，目前校方徵求的支援人員都還未打疫苗，對工作人員的健康是個威脅，心中忐忑。民政局表示，為讓快打站一線工作人員無後顧之憂，市府會盡速安排人員接種疫苗，同時提供工作人員安全防護裝備，讓工作人員安心投入快打站作業。

教師表示，今天起針對85歲以上市民接種疫苗，但防護裝備不足，區公所只準備自己員工的，教師認為應比照醫院人員穿防護衣，才能杜絕病毒。老師們目前防護不足，很擔心在外面接觸到高風險的民眾，建議在快打站作業人員，不管疫苗或防護設備應一致，他們也擔心把病毒帶回家。

也有老師表示，市府針對與民眾接觸多的高風險人員都接種疫苗，但不少教師支援快打站、快篩，都因不是醫護人員沒有保護自己的專業知識，又不能打疫苗，必須硬著頭皮上場，希望市府解決難題。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，的確也接到教師對支援防疫作業的憂心，他也曾向市長盧秀燕反映基層心聲，對快打站的工作人員應在作業前就先打疫苗，本身具有防護力才能來服務他人，也凸顯本市快打站規劃的完整性。

因應中央配發疫苗到來，台中市政府以「依規排序、就近施打、安全快速」為原則，按行政區人口比例設置67處快打站今同步啟動，各疫苗快打站設置醫療衛生組、民政事務組、警政組、教育組、環保組等5組人力支援，分由衛生所主任、公所民政課課長、派出所所長、校長、清潔隊長擔任組長，各組工作人員由該組組長進行指派，並需以公務人員、約聘僱人員、業務助理或行政助理擔任，不得徵調志工擔任。

疫苗 台中市

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