中市85歲長者開打疫苗 盧秀燕感動盼中央多給一些

台中市今天開放85歲以上長者施打AZ疫苗，市長盧秀燕今天表示，看到長輩施打疫苗，十分感動，但僅有3.6萬名長輩能接種，希望中央多給一些疫苗，依照人口數分配。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗今天起全台開打。台中市政府指出，接種對象被中央列為第1至6類共9萬5590人，中央此次配發台中7萬3500劑，疫苗仍不足。

盧秀燕上午前往黎明國中視察疫苗快打站首日情形。她接受訪問指出，台中市75歲以上長輩13萬多人，僅有3萬6000名長輩可注射疫苗，不到3成，她感到不捨，希望疫苗可以來多一點，依照人口數分配，每一名國民都應該被分配到疫苗。

台中市將疫苗快打站設置在學校禮堂內，附設空調設備，希望提供長輩舒適的疫苗注射空間。盧秀燕說，注射方式採日本「宇美町式」施打法，被注射者坐在座位上不動，由醫護及工作人員移動確認身分、進行評估、施打疫苗，施打完後也在原位進行觀察，減少長輩移動風險。

她說，幾名長輩施打疫苗後，反應很好，施打狀況很踴躍，自己看了都感動到快哭了。