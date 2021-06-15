快訊

疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

中市85歲長者開打疫苗 盧秀燕感動盼中央多給一些

中央社 / 台中15日電

台中市今天開放85歲以上長者施打AZ疫苗，市長盧秀燕今天表示，看到長輩施打疫苗，十分感動，但僅有3.6萬名長輩能接種，希望中央多給一些疫苗，依照人口數分配。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗今天起全台開打。台中市政府指出，接種對象被中央列為第1至6類共9萬5590人，中央此次配發台中7萬3500劑，疫苗仍不足。

盧秀燕上午前往黎明國中視察疫苗快打站首日情形。她接受訪問指出，台中市75歲以上長輩13萬多人，僅有3萬6000名長輩可注射疫苗，不到3成，她感到不捨，希望疫苗可以來多一點，依照人口數分配，每一名國民都應該被分配到疫苗。

台中市將疫苗快打站設置在學校禮堂內，附設空調設備，希望提供長輩舒適的疫苗注射空間。盧秀燕說，注射方式採日本「宇美町式」施打法，被注射者坐在座位上不動，由醫護及工作人員移動確認身分、進行評估、施打疫苗，施打完後也在原位進行觀察，減少長輩移動風險。

她說，幾名長輩施打疫苗後，反應很好，施打狀況很踴躍，自己看了都感動到快哭了。

AZ疫苗 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

影／比高雄少1.8萬劑疫苗 盧秀燕：人口或疫情台中都該更多

疫苗比預期少被通知別缺席 盧秀燕：再回頭就沒得打了

日本AZ疫苗台中免預約！85歲以上長者優先赴64快打站接種

影／端午台中高鐵輸運 盧秀燕：返鄉人潮比上周五還少

相關新聞

影／疫苗開打！南投今還在預約打不通 民怨炸鍋

國內各地75歲以上長者今疫苗接種開打，南投縣卻是今天才採開放預約，而上午9時預約時間一到，縣內49家負責接種的醫療院所馬...

好開心預約到疫苗！彰縣一家6人打半小時電話終於通了　

AZ疫苗今天正式開打，彰化縣溪湖鎮場地在溪湖國中，大多數長者由子女陪伴，按照排定時間報到，注射秩序良好；劉姓退休教師表示...

彰化「抽藥達人」1瓶超打2人引疑慮 衛生局：效力一樣

醫療院所今天開始為預約的75歲以上長者注射AZ疫苗，衛福部彰化醫院上午為55名長者完成接種，員榮醫療體系員榮醫院醫護支援...

中市67處快打站支援教師沒打疫苗 民政局：盡速安排

台中市在64所學校設置快打站，全民開打時將有67校，動用近4000人力。其中不少基層教師支援，有教師向本報反映，目前校方...

南投疫苗注射預約 民眾怨：打了幾百通還是打不通

南投縣75歲以上長者AZ疫苗接種，今天上午9時開放電話預約，49家注射疫苗醫療院所預約電話被打爆，工作人員忙著登錄資料，...

各界心疼醫護 秀傳醫院醫護合唱也為各行各業打氣

新冠肺炎疫情嚴峻，各界感謝第一線醫護人員，秀傳醫療體系也推出醫院同仁合唱歌曲「台灣的心跳聲」，鼓勵各界齊心合力共同抗疫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。