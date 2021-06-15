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南投疫苗注射預約 民眾怨：打了幾百通還是打不通

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣AZ疫苗今天上午電話預約，有民眾電話打不通，趕到衛生所要求現場預約。記者賴香珊／攝影
南投縣AZ疫苗今天上午電話預約，有民眾電話打不通，趕到衛生所要求現場預約。記者賴香珊／攝影

南投縣75歲以上長者AZ疫苗接種，今天上午9時開放電話預約，49家注射疫苗醫療院所預約電話被打爆，工作人員忙著登錄資料，應接不暇。有人兩支手機撥打150多通電話，終於預約成功，但有人打通了卻已額滿，痛批「叫人電話預約搶疫苗，打了幾百通，完全打不進去，搞什麼東西 」。

為了順利預約電話，有民眾昨天晚上開會，安排作戰計畫，今天一早全家動員，一起打電話到衛生所，幫阿嬤爭取疫苗，但是全都失敗，電話怎麼都打不通。還好家人另外向埔基網路預約成功，埔基網路預約隨即額滿，讓他們相當驚喜。

沈姓魚池鄉民說，為了預約注射今天一早2支行動電話打了104通，加上室內電話15分鐘連續快撥，合計超過150通，老人和家人備受折磨，他也同情衛生所人員更是忙昏頭，要怪中央無能沒能提供足額疫苗，

還是縣政府「限時限量搶疫苗」欺負老人。

日本AZ疫苗南投縣分配1萬8000劑，1萬1304劑將優先提供75歲以上長者施打，南投縣衛生局公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，一通電話限2人預約，不接受現場登記施打，16日上午9點開始疫苗接種。另外，埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院3家同步開放網路預約。

電話預約打不通，讓民眾一肚子火，質疑縣府為何不先造冊，讓民眾打電話搶疫苗，造成不便。也有民眾認為，如果疫苗夠全民都可打就不會有這種問題了，怪在中央，南投縣分到的疫苗少的可憐，75歲已以上老人10個人不到3個人可以注射，比例這麼少，當然累死醫療前線人員。

南投縣衛生局表示，這次疫苗數量僅有75歲以上人口的27%，分流造冊加上同意書，會讓注射疫苗時程拖延很久，為了盡快讓老人能施打疫苗，只好開放電話預約最公平，預約完成估計可快速完成注射，不必要的移動，也盡快發揮保護功能，也希望中央盡快撥發後續疫苗，只要疫苗數量夠多，民眾就不用搶著打疫苗。

南投縣AZ疫苗今天開放電話預約，民眾搶著預約，但電話打不通抱怨連連。圖／南投縣政府提供
南投縣AZ疫苗今天開放電話預約，民眾搶著預約，但電話打不通抱怨連連。圖／南投縣政府提供
南投縣今天開放AZ疫苗電話預約，上午有民眾20分鐘內就打了70多通電話，但依舊撥不通。圖／翻攝臉書
南投縣今天開放AZ疫苗電話預約，上午有民眾20分鐘內就打了70多通電話，但依舊撥不通。圖／翻攝臉書

AZ疫苗 衛生所 衛生局

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