南投疫苗注射預約 民眾怨：打了幾百通還是打不通

南投縣75歲以上長者AZ疫苗接種，今天上午9時開放電話預約，49家注射疫苗醫療院所預約電話被打爆，工作人員忙著登錄資料，應接不暇。有人兩支手機撥打150多通電話，終於預約成功，但有人打通了卻已額滿，痛批「叫人電話預約搶疫苗，打了幾百通，完全打不進去，搞什麼東西 」。

為了順利預約電話，有民眾昨天晚上開會，安排作戰計畫，今天一早全家動員，一起打電話到衛生所，幫阿嬤爭取疫苗，但是全都失敗，電話怎麼都打不通。還好家人另外向埔基網路預約成功，埔基網路預約隨即額滿，讓他們相當驚喜。

沈姓魚池鄉民說，為了預約注射今天一早2支行動電話打了104通，加上室內電話15分鐘連續快撥，合計超過150通，老人和家人備受折磨，他也同情衛生所人員更是忙昏頭，要怪中央無能沒能提供足額疫苗，

還是縣政府「限時限量搶疫苗」欺負老人。

日本AZ疫苗南投縣分配1萬8000劑，1萬1304劑將優先提供75歲以上長者施打，南投縣衛生局公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，一通電話限2人預約，不接受現場登記施打，16日上午9點開始疫苗接種。另外，埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院3家同步開放網路預約。

電話預約打不通，讓民眾一肚子火，質疑縣府為何不先造冊，讓民眾打電話搶疫苗，造成不便。也有民眾認為，如果疫苗夠全民都可打就不會有這種問題了，怪在中央，南投縣分到的疫苗少的可憐，75歲已以上老人10個人不到3個人可以注射，比例這麼少，當然累死醫療前線人員。