檢疫亭、便當贈醫護、警察 立委、企業齊攜手抗疫

新冠肺炎疫情嚴峻，第一線醫護人員採檢時除了可能被染疫，還經常熱溼全身。為此，立法委員楊瓊瓔號召企業友人，上午捐贈8座「正壓檢疫亭」給台中市政府衛生局，其中2座今交由中國醫藥大學附設醫院啟用，其餘6座將陸續裝置澄清中港分院、烏日林新醫院、台中慈濟醫院、大甲李綜合醫院及國軍台中總醫院。

楊瓊瓔指出，正壓式檢疫亭具備「安全設計」、「採檢量高」、「節能舒適」、「獨立潔淨」、「組裝迅速」5大特色，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。感謝捐助的企業和朋友，也再次向辛苦的醫護人員致敬。

中國附醫院長周德陽說，採檢人員在正壓檢疫亭裡無需穿著全套醫療級防護衣，是非常人性化的設計。尤其還裝設節能冷暖氣機， 24小時恆溫恆濕，潔淨度為Class 1000無塵室等級，獨立設計可減少相互感染風險，非常感謝楊瓊瓔及市政府衛生局的協助及用心。

衛生局副局長邱惠慈說，今天啟用的2座正壓式檢疫亭設在中國附醫癌症大樓側門的戶外帳篷區旁，能協助醫院進行快速大量採檢，並為醫護人員做好防護

霧峰警分局警友辦事處顧問、烤狀猿餐飲集團創辦人彭道鋭，有感於警察對防疫及治安無私的付出與貢獻，上午特別致贈130個愛心便當給警分局員警享用。希望能盡一點心意鼓舞警察朋友、振奮工作士氣，攜手共度疫情艱難時刻。