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各界心疼醫護 秀傳醫院醫護合唱也為各行各業打氣
新冠肺炎疫情嚴峻，各界感謝第一線醫護人員，秀傳醫療體系也推出醫院同仁合唱歌曲「台灣的心跳聲」，鼓勵各界齊心合力共同抗疫，盼每個堅守岡位打拚努力的人都得到更多的讚賞與掌聲。
發起防疫大合唱的醫師黃漢斌表示，醫護被看作維護健康的重要戰線，但各行各業在艱難的時局，努力讓民生、經濟、文化脈動得以繼續運作，都應該被肯定，在快速蔓延的大流行中，除非每個人都安全，否則沒人能安全，抗疫不分男女老少、沒有天南地北，只有同心合力達成同一個終極目標。
彰濱秀傳院長黃士維表示，每天關心著當日確診及死亡人數，看著院內上下隨著疫情波動，滾動修正手上的工作，各單位間互相整合，只為了能滴水不漏；社會處於低氣壓，許多親子、祖孫間的節慶歡樂也只能在視訊中度過，依舊有溫情，希望這首滿滿正能量的歌曲，為自己以及身邊的人打氣。
秀傳繼去年在疫情爆發之際合唱「手牽手」後，這次再用「台灣的心跳聲」撫慰民眾的心。黃漢斌說，這次製作影片在不違反三級警戒規範，由好幾個好夥伴收集影像，或許唱得沒有很完美，但願真誠讓大家心平氣和熬過這個疫情。
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