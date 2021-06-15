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9旬奶奶打完疫苗問「換我兒子沒」 醫護暖回「還年輕」

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市南區92歲鄧奶奶上午打疫苗，打完後轉頭問醫護「輪到我兒子了，他70歲啦」。台中市今只開放85歲以上長者施打，護理師暖回「他還年輕」。記者洪敬浤／攝影
台中市南區92歲鄧奶奶上午打疫苗，打完後轉頭問醫護「輪到我兒子了，他70歲啦」。台中市今只開放85歲以上長者施打，護理師暖回「他還年輕」。記者洪敬浤／攝影

台中市64處疫苗快打站今天正式開打，替85歲以上長者注射AZ新冠疫苗。南區92歲鄧老太太上午到崇倫國中禮堂打疫苗，她坐在輪椅上打完疫苗後，轉頭問「輪到我兒子打了沒？他70歲了」。護理師在旁暖回「他還年輕啦」，等接到通知才能打。

台中市長盧秀燕說，中央配發的疫苗有限，這次只拿到7萬劑，還得扣除第一線醫護、防疫人員與洗腎、長照機構住民施打，台中市75歲以上長者超過13萬人，這次只能優先開放85歲以上約3.6萬人施打，期待中央盡快再配發疫苗，並公平按照人口數分配。

台中市今天64處疫苗快打站正式開打，一早就有長輩來報到，為避免長輩久站、行動不便，台中市7成快打站採用日本「宇美町」接種法，長輩坐在椅子上，由醫師、護理師移動問診後施打。

鄧奶奶滿頭白髮，坐在輪椅上，由70歲兒子推進崇倫國中禮堂，醫師詢問她身體狀況如何？並告知要施打AZ疫苗，注射後要在現場等候、觀察30分鐘；隨後護理師拿酒精棉片消毒左上臂，再注射疫苗，只花了30秒鐘。

鄧奶奶說，打疫苗一點都不痛，但打完手臂酸酸的；她隨後轉頭問護理師，「那我兒子也要打啊！他今年70歲了，也要打疫苗保護身體」。護理師回答「他還年輕啊！目前只開放85歲以上長輩打疫苗，等政府再配發疫苗下來，輪到打疫苗時間會接到通知」。

民政局長吳世瑋說，目前中央配發的疫苗數量有限，只足夠讓85歲以上長輩施打，請阿公、阿嬤記得帶「施打疫苗通知單」、雙證件健保卡、身分證，填妥疫苗接種評估及意願書，依通知單的時間、地點前往施打。

市府強調，針對失能、臥床的85歲以上長輩，經評估後可到府施打，依失能等級排定優先順序，18日起啟動作業，長照個案失能等級7至8級的85歲以上長輩，優先從最嚴重失能8級者開始施打，打完再打第7級的長者。

AZ疫苗 台中市 護理師

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