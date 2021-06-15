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懷孕醫護打莫德納疫苗 中市上午75人完成接種

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市今在中國醫藥大學附設醫院以專責門診，今明兩天種懷孕醫護接種莫德納疫苗，一上午有75人完成接種。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
台中市今在中國醫藥大學附設醫院以專責門診，今明兩天種懷孕醫護接種莫德納疫苗，一上午有75人完成接種。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

考量第一線醫護人員防疫辛勞及懷孕接種疫苗的安全性，台中市爭取中央同意後，今明兩天在中國醫藥大學附設醫院以專責門診替懷孕醫護接種莫德納疫苗，一上午有75人完成接種。

市長盧秀燕日前指出，醫護人員照顧病患面臨高風險，尤其懷孕的醫護人員更加辛苦，孕婦接種疫苗均要特別當心，且國外研究莫德納疫苗可讓孕婦接種，市府因此特別向中央爭取，優先讓懷孕醫護人員施打莫德納疫苗，並獲中央同意。

盧秀燕因此13日宣布，台中市的準媽媽醫護人員可向中國醫藥大學附設醫院預約登記，持醫事人員執業執照及孕婦健康手冊，今明都可以前往施打，「數量有限，打完為止」。

中國醫藥大學附設醫院感染科醫師、副院長黃高彬受訪指出，這次總計準備了1千劑的疫苗可以為懷孕醫護接種，且因為莫德納屬mRNA疫苗，安全性相對高，孕婦若感染新冠肺炎，症狀會相對較嚴重，甚至影響胎兒，發生重症可能性較高，而打莫德納疫苗副作用相對會比較少，胎兒透過胎胞也可以得到抗體，對新生兒保護亦佳。

一名女護理師上午完成接種表示，盧秀燕不愧是媽媽市長，連讓懷孕醫護接種莫德納疫苗都想到了，接種後讓她感覺特別開心，也覺得受到重視。

莫德納疫苗 懷孕 醫護人員

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