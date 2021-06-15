影／疫苗開打！南投今還在預約打不通 民怨炸鍋

國內各地75歲以上長者今疫苗接種開打，南投縣卻是今天才採開放預約，而上午9時預約時間一到，縣內49家負責接種的醫療院所馬上湧入爆量電話根本打不通，工作人員挨罵，不少長輩、家屬急得直衝衛生所，到場被告知仍要電話預約，被擋在門外打電話，氣得大罵縣府，民怨沸騰炸鍋。

日本贈台124萬劑AZ疫苗，南投縣獲配1萬1304劑供75歲以上長者接種，南投市1917劑、埔里1575劑、草屯1794劑、竹1267劑、名間947劑、集集327劑、水里448劑、鹿谷531劑、中寮450劑、魚池435劑、國姓471劑、信義523劑、仁愛525劑，12日分配至縣內49家醫療院所，今上午9時開放預約。

今天上午9時一到，醫療院所電話接不完，工作人員忙登錄資料，排定告知預約接種資訊，但不少長輩是初診，報資料說不清楚，問住址回答「珠仔山」、「牛眠山」等舊地名，得問上好幾次才能確定資料，相當耗時；多數醫療院所還沒10時就額滿後，之後告知打很久才打通的民眾，卻又被嗆罵「打不通」，心力交瘁。

而因彰化、苗栗先前亂象，不少民眾已有很難打通電話的心理準備，南投市林姓民眾一早就家族動員，上午8時55分就分持手機、家用電話幫爸媽預約，運氣很好的在5分鐘內打通預約成功，開心通知家人停打；但這是少數，更多民眾打了數十通，甚至上百通電話，聽到的全是通話中、線路全忙，引爆民怨。

由於預約電話瞬間爆量，不少長輩、家屬因電話根本打不進去，跑去衛生所詢問，也想要現場預約，但到場後發現還是只能打電話，氣得在外頭大聲質問，抱怨「別的縣市都用通知，人去現場就能坐著打針，南投縣府到底在幹什麼」，一票人被擋在門口打電話，形成另類群聚，民怨沸騰大炸鍋，痛罵是「南投疫苗之亂」。