好開心預約到疫苗！彰縣一家6人打半小時電話終於通了　

AZ疫苗今天正式開打，彰化縣溪湖鎮場地在溪湖國中，大多數長者由子女陪伴，按照排定時間報到，注射秩序良好；劉姓退休教師表示，全家6人打電話半個多小時，總算撥通如願預約，能注射到疫苗，他真的非常高興。

彰化縣分配到1萬7000多劑疫苗，縣內9萬名長者，不到兩成可「幸運」成為第一批接種者。溪湖鎮衛生所人員穿戴防護裝備，接待陸續報到的長者，先坐在戶外等待區，被唱名者進入溪湖國中體育館，做完生理狀況調查，包括有沒有吃藥和打針的過敏史、最近有無化療和服用相關藥物等，經醫師診斷健康無異狀，到注射區完成接種，再前往休息區停留15至20分鐘，流程相當順暢。

「有打總比沒打好，有打疫苗可以增強免疫力，如果沒打，萬一感染就要吃藥和治療。」劉姓退休教師說，幾天前開放預約登記，他的太太打（電話）、孩子也一起打（電話），一家人都很專心打電話半個多小時，好不容易撥通並預約，他今天能注射到疫苗，真的很開心。

楊姓鎮民陪伴母親注射疫苗，他表示，為母親預約過程很麻煩，用手機重複撥號，起初20分鐘撥不進去，索性騎車到衛生所要求親自預約但被拒絕，他只好再拿出手機重複撥號，「很僥倖」20多分鐘後撥通和預約。

他向前來關懷長者的溪湖鎮長黃瑞珠提出建議，日後不要再讓民眾打電話預約，可以參考其它縣市，改為年齡分級。黃瑞珠說，台灣疫苗不足，各縣市又第一次辦理，才會出現這種情形，彰化縣政府請民眾預約，衛生所可以規畫分流注射，縣政府已參考其它縣市作法，日後會擬訂妥善辦法，不再重演預約大塞車。