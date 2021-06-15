第一線風險高 彰警疫苗施打預計本周達9成

新冠肺炎疫情嚴峻，第一線醫護及相關防疫人員急需疫苗保護，彰化醫護施打率近期目標提升到8成，屬於高風險的警察人員也陸續安排施打，彰化縣警察預計這星期就可達到9成施打率，另警政署所屬單位包括轄內的國道、鐵路警也委由彰化縣警局安排施打。

防疫期間，警察人員執行勤務常與人接觸，感染風險相較高，彰化縣警局3012人，在三級警戒之前已陸續安排施打疫苗，彰化警局指出，從第一線外勤同仁開始，依照疫苗到貨分批施打，目前已施打2063人，施打率68.5%，高於全國平均的65%，這星期四至週日預計再施打600人，施打率可達90%。

由於疫苗分配到各縣市警察局，署屬單位委由地方政府協助造冊安排施打，彰化警局指出，署所屬在彰化的保四支援中央檢疫所，由中央安排施打，除保四外，縣內鐵路、國道警察都由彰化安排施打，但數量分開，不會佔到縣內警局名額，也都會陸續完成施打。