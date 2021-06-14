南投打疫苗除了電話預約 這3家醫院可網路預約

南投縣獲配1萬8000劑AZ疫苗，其中1萬1304劑供75歲以上長者施打，明天上午9時起開放民眾打電話向縣內49家醫療院所預約接種，其中埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院3家同步開放網路預約，民眾可善加利用。

衛生局指出，日本贈台124萬劑AZ疫苗，經中央以各縣市75歲（原住民65歲以上）以上人口之27%比例撥配，供第六類接種對象施打，南投縣獲配1萬1304劑，預計在明天上午9時開放預約，民眾再依通知時間前往，16日起開始施打。

而1萬1304劑疫苗也按27%比例分配各鄉鎮市提供接種服務的醫療院所，其中南投市10家共1917劑、埔里11家共1575劑、草屯11家共1794劑、竹山4家共1267劑、名間2家共947劑、集集2家共327劑、水里3家共448劑。

另，鹿谷獲531劑、中寮獲450劑、魚池獲435劑、國姓獲471劑、信義獲523劑、仁愛獲525劑等6個鄉，統一由當地衛生所提供電話預約及接種服務；而49家醫療院所相關預約資訊，可至南投縣政府官網或粉絲專頁查詢。

縣府表示，49家醫療院所統一在明上午9時起開放電話預約，其中埔里基督教醫院（https://www.pch.org.tw/）、竹山秀傳醫院（http://www.csshow.org.tw/）、南投基督教醫院（http://ny.cch.org.tw/）等3家醫院同步提供網路預約服務。