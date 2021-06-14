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柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

南投打疫苗除了電話預約 這3家醫院可網路預約

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣8家醫院提供疫苗預約及接種服務，其中埔基醫院、竹山秀傳醫院、南基醫院3家同步開放電話及網路預約。圖／南投縣政府提供
南投縣8家醫院提供疫苗預約及接種服務，其中埔基醫院、竹山秀傳醫院、南基醫院3家同步開放電話及網路預約。圖／南投縣政府提供

南投縣獲配1萬8000劑AZ疫苗，其中1萬1304劑供75歲以上長者施打，明天上午9時起開放民眾打電話向縣內49家醫療院所預約接種，其中埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院3家同步開放網路預約，民眾可善加利用。

衛生局指出，日本贈台124萬劑AZ疫苗，經中央以各縣市75歲（原住民65歲以上）以上人口之27%比例撥配，供第六類接種對象施打，南投縣獲配1萬1304劑，預計在明天上午9時開放預約，民眾再依通知時間前往，16日起開始施打。

而1萬1304劑疫苗也按27%比例分配各鄉鎮市提供接種服務的醫療院所，其中南投市10家共1917劑、埔里11家共1575劑、草屯11家共1794劑、竹山4家共1267劑、名間2家共947劑、集集2家共327劑、水里3家共448劑。

另，鹿谷獲531劑、中寮獲450劑、魚池獲435劑、國姓獲471劑、信義獲523劑、仁愛獲525劑等6個鄉，統一由當地衛生所提供電話預約及接種服務；而49家醫療院所相關預約資訊，可至南投縣政府官網或粉絲專頁查詢。

縣府表示，49家醫療院所統一在明上午9時起開放電話預約，其中埔里基督教醫院（https://www.pch.org.tw/）、竹山秀傳醫院（http://www.csshow.org.tw/）、南投基督教醫院（http://ny.cch.org.tw/）等3家醫院同步提供網路預約服務。

此外，考量部分縣市僅提供80歲以上人口接種，恐造成75歲至80歲間民眾跨縣市移動接種，造成防疫破口；衛生局重申，現階段第六類接種對象暫以設籍南投縣者為優先，縣民得跨鄉鎮市選擇接種，但呼籲盡量減少移動，避免社區傳播。

南投縣埔里鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮、水里鄉各有2家、3家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮、水里鄉各有2家、3家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮、名間鄉各有4家、2家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山鎮、名間鄉各有4家、2家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣75歲（原住民65歲以上）以上長者疫苗接種，從15日起開放預約，16日開始排定接種。圖／本報資料照
南投縣75歲（原住民65歲以上）以上長者疫苗接種，從15日起開放預約，16日開始排定接種。圖／本報資料照
南投草屯鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投草屯鎮有11家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣鹿谷、中寮、魚池、國姓、信義、仁愛等6個鄉統一由當地衛生所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣鹿谷、中寮、魚池、國姓、信義、仁愛等6個鄉統一由當地衛生所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣南投市有10家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供
南投縣南投市有10家醫療院所提供疫苗預約及接種服務。圖／南投縣政府提供

AZ疫苗 衛生局 埔里

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