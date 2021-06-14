台中疫苗一至六類明開打 盧秀燕：排到沒來就打不到

台中疫苗一至六類明天開打，市長盧秀燕今指出，因獲配發的疫苗遠不夠，因此若是排到的人卻未到，等想再回頭打，可能就打不到，呼籲市民要依規劃時間前往，而且記錄卡要妥善保存，以備打第2劑時使用。

盧秀燕指出，台中市一至六類有9萬5千多人，但僅配發7萬3千5百劑疫苗，因此數量是不夠的。目前從詢問度看來，打疫苗的情況會非常不夠，因此呼籲大家一定要按時、按地去接種，否則當天沒有去，後面可能就打不到。

衛生局長曾梓展亦指出，目前接種的地點有18家專責醫院、30個衛生所和64處快打站，但因疫苗不夠，所以沒有按排診所施打。

對於高齡臥床沒辦法到快打站者，會在15至17日一般人打完之後，18日才會進行到府施打，而且一定做到公平施打，會以失能的長照第八級先優先施打，接下來才是第七級施打；其中第八級有1367人，第七級有1208人，總計2575人。