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疫苗比預期少被通知別缺席 盧秀燕：再回頭就沒得打了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指疫苗來得比預期少，接到注射通知別缺席，再回頭就打不到了。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕指疫苗來得比預期少，接到注射通知別缺席，再回頭就打不到了。圖／台中市新聞局提供

日本捐124萬劑疫苗，台中市第一波拿到7萬劑，第二波昨再拿到3500劑，台中市部分75歲以上的市民仍盼望可以打到日本AZ疫苗，市長盧秀燕說，調查85歲以上市民打疫苗的意願「非常踴躍」現階段連85歲以上的都不一定夠打，她呼籲接到注射通知單時，一要按時按地施打，如果一時沒空「再回頭就沒得打了！」

市長盧秀燕指出，日本捐的AZ疫苗分發地方，台中市一共拿到7萬3500劑「比預期少」衛生局統計，台中市從第一類打到第六類別對象接種，醫事人員、防疫人員、高接觸風險一線人員、因特殊情況必須出國者2000人、機構社福人員與洗腎患者，及85歲以上市民共9萬多人，這次的疫苗還不一定夠。

盧秀燕說，目前回復會施打的狀況很踴躍，大家認為新冠肺炎的疫苗就是「保命符」她呼籲，符合打疫苗資格者，一定要按時按地去施打，行動不便可以聯絡里長等，請衛生局派員到家打疫苗，否則「再回頭就沒疫苗了！」

媒體問到台中一名車行老闆到彰化打麻將，外界指如果早些作疫調，相關疫情就不致傳播到別處。盧秀燕則表示，這名車行老闆到彰化就診時，病情已很嚴重，到院馬上插管，根本無法作疫調。還是衛生局與警察局合作，找到接觸者 ，她特別肯定兩局工作人員不辭辛勞，認真執行。

AZ疫苗 衛生局 盧秀燕

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