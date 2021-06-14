過端午取午時水 南投埔里愛蘭甘泉人潮因疫情減少

南投縣埔里鎮以「愛蘭甘泉」聞名，而因今天是端午節，近午不少人民眾仍依循傳統習俗前往甘泉取水處盛裝午時水，但受疫情影響，相較於往年，人潮明顯減少，現場民眾也都戴好口罩，並保持安全距離排隊裝取，帶回家煮來飲用求平安。

埔里坐擁豐沛地下湧泉資源，其中位在鐵山里廣興紙寮附近的「愛蘭甘泉」更享「天下第一泉」美名，當地酒廠就該以該泉釀製紹興酒聞名中外，而因習俗上相傳「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，因此每逢端午就吸引各地民眾慕名而來。

今天上午11點半過後，愛蘭甘泉取水處陸續出現人潮，有人提著水桶或拿瓶子，也有開車載著大型容器前來，每個人都想盛裝午時水回家煮來飲用，但也因疫情關係，現場民眾除了戴好口罩，等待取水時也都有保持一定距離，落實防疫。