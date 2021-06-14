聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫優先 鐵砧山劍井取午時水活動今改線上還抽獎
因應疫情嚴重防止群聚，台中市風景區管理所舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」改為線上參與，今天端午節正式上線，影片上午11時上架「大玩台中」臉書粉專，引起熱烈迴響，許多網友紛紛在活動貼文留言，熱情參與「看影片抽獎活動」，希望抽中劍井午時水紀念瓶。
台中市觀旅局表示，活動至6月20日23時59分截止，邀請大家在家線上觀看大甲鐵砧山劍井午時水故事影片，認識端午節民俗文化，感受節慶氣息，還有機會抽到限量午時水紀念瓶，安心防疫又祈福；今天的取午時水現場，有些民眾想進入取水，被工作人員制止。
台中市觀旅局長韓育琪表示，今年受疫情影響，為確落實防疫，大甲鐵砧山劍井暫停開放，也取消現場實體活動，為了讓大家能安心取得劍井午時水，特別舉辦「看影片抽獎」線上活動，所有獎品皆採郵寄贈送，不出門也能安心領獎，民眾看完影片後，在活動貼文留言處回答影片中的問題，並標註兩位好友，就有機會得到限量600份的午時水紀念瓶。
獎品還有50份活動限定版小林煎餅禮盒，餅乾上有劍井和Q版鄭成功圖案，活動詳情及參與方式可上「大玩台中」臉書粉專( https://www.facebook.com/taichungresort/ )查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言