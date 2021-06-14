快訊

防機組員破口 指揮中心再加嚴返台檢疫措施

指揮中心：不建議使用寄生蟲藥「伊維菌素」治療 張上淳：反而會有傷害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫優先 鐵砧山劍井取午時水活動今改線上還抽獎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲鐵砧山劍井今天取午時水活動，改線上參與。圖／台中市觀旅局提供
台中大甲鐵砧山劍井今天取午時水活動，改線上參與。圖／台中市觀旅局提供

因應疫情嚴重防止群聚，台中市風景區管理所舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」改為線上參與，今天端午節正式上線，影片上午11時上架「大玩台中」臉書粉專，引起熱烈迴響，許多網友紛紛在活動貼文留言，熱情參與「看影片抽獎活動」，希望抽中劍井午時水紀念瓶。

台中市觀旅局表示，活動至6月20日23時59分截止，邀請大家在家線上觀看大甲鐵砧山劍井午時水故事影片，認識端午節民俗文化，感受節慶氣息，還有機會抽到限量午時水紀念瓶，安心防疫又祈福；今天的取午時水現場，有些民眾想進入取水，被工作人員制止。

台中市觀旅局長韓育琪表示，今年受疫情影響，為確落實防疫，大甲鐵砧山劍井暫停開放，也取消現場實體活動，為了讓大家能安心取得劍井午時水，特別舉辦「看影片抽獎」線上活動，所有獎品皆採郵寄贈送，不出門也能安心領獎，民眾看完影片後，在活動貼文留言處回答影片中的問題，並標註兩位好友，就有機會得到限量600份的午時水紀念瓶。

獎品還有50份活動限定版小林煎餅禮盒，餅乾上有劍井和Q版鄭成功圖案，活動詳情及參與方式可上「大玩台中」臉書粉專( https://www.facebook.com/taichungresort/ )查詢。

鐵砧山劍井今天取午時水活動，改線上參與。圖／台中市觀旅局提供
鐵砧山劍井今天取午時水活動，改線上參與。圖／台中市觀旅局提供
鐵砧山劍井今天取午時水活動，改線上參與。圖／台中市觀旅局提供
鐵砧山劍井今天取午時水活動，改線上參與。圖／台中市觀旅局提供

鐵砧山 台中市 疫情

延伸閱讀

「清冠一號」處方藥別亂吃 中醫籲預防用香包防疫茶

總統蔡英文感謝民間捐贈設備防疫　賈永婕14字暖心回應

午時水催財氣！命理師曝端午開運3妙招 全都在家就能做

端午節「財運旺到爆4大生肖！」第一名工作和投資運都極佳

相關新聞

彰化清水岩寺今不提供取午時水 仍有民眾撲空

取午時水強身保平安是端午節習俗，但因疫情嚴峻，彰化縣清水岩寺的甘露泉今天不提供取午時水，因提前宣導，今天沒有往年人潮，不...

過端午取午時水 南投埔里愛蘭甘泉人潮因疫情減少

南投縣埔里鎮以「愛蘭甘泉」聞名，而因今天是端午節，近午不少人民眾仍依循傳統習俗前往甘泉取水處盛裝午時水，但受疫情影響，相...

防疫優先 鐵砧山劍井取午時水活動今改線上還抽獎

因應疫情嚴重防止群聚，台中市風景區管理所舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」改為線上參與，今天端午節正式上線，影片上午11時上...

中市快打站採宇美町式為長者打疫苗 2分鐘接種1人

台中市6月12日拿到7萬劑AZ疫苗，開放前六類人員施打，明起至17日優先為85歲以上民眾施打，有64處「快打站」市長盧秀...

堪比賈永婕！彰化縣議員張瀚天號召慷慨捐近百萬元採檢亭

藝人賈永婕募款捐贈252台HFNC「救命神器」，善心博得國人稱讚。彰化縣議員張瀚天也不落人後，號召朋友捐贈兩台要價近約百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全

彰化縣關懷據點75歲以上今搶先打 長者：有注有保庇

中央追加3萬劑Covin-19疫苗給彰化縣，縣政府今天起到社區關懷據點為75歲以上長者注射，首日在溪湖區、和美區「開打」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。