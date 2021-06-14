防疫優先 鐵砧山劍井取午時水活動今改線上還抽獎

因應疫情嚴重防止群聚，台中市風景區管理所舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」改為線上參與，今天端午節正式上線，影片上午11時上架「大玩台中」臉書粉專，引起熱烈迴響，許多網友紛紛在活動貼文留言，熱情參與「看影片抽獎活動」，希望抽中劍井午時水紀念瓶。

台中市觀旅局表示，活動至6月20日23時59分截止，邀請大家在家線上觀看大甲鐵砧山劍井午時水故事影片，認識端午節民俗文化，感受節慶氣息，還有機會抽到限量午時水紀念瓶，安心防疫又祈福；今天的取午時水現場，有些民眾想進入取水，被工作人員制止。

台中市觀旅局長韓育琪表示，今年受疫情影響，為確落實防疫，大甲鐵砧山劍井暫停開放，也取消現場實體活動，為了讓大家能安心取得劍井午時水，特別舉辦「看影片抽獎」線上活動，所有獎品皆採郵寄贈送，不出門也能安心領獎，民眾看完影片後，在活動貼文留言處回答影片中的問題，並標註兩位好友，就有機會得到限量600份的午時水紀念瓶。