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彰化清水岩寺今不提供取午時水 仍有民眾撲空
取午時水強身保平安是端午節習俗，但因疫情嚴峻，彰化縣清水岩寺的甘露泉今天不提供取午時水，因提前宣導，今天沒有往年人潮，不過仍有外地不知情民眾載著水桶要來取水，失望而歸，清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福說，感謝大家共體時艱，防疫優先、不群聚。
清水岩寺的甘露泉被列為全省三大名泉之一，是二百多年前在上方八卦山脈十八彎古道冒出湧泉，先人引水到下方清水岩寺，水質甘甜而聞名，尤其每到端午節總是吸引民眾大排長龍取午時水。
今年是清水岩寺百年來首度在端午節關起廟門不讓民眾取午時水，廟方提前把甘露泉的水源先關閉，雖有少數不知情的民眾載著水桶要來取水，仍被廟方勸退。
陳慶福說，廟方日前公佈今年不提供取午時水，也有不少友廟和民眾打電話來詢問說「他們是要用午時水做藥引，可以通融嗎?」但一概遭廟方回絕，也教大家在防疫時期也可自製午時水，在端午節正午陽光最強時，將水桶擺在廟埕、或自家庭院前曝曬約一小時就算午時水了，相傳端午節的午時水可以除穢淨化。
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