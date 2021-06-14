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中市快打站採宇美町式為長者打疫苗 2分鐘接種1人

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕(左一)今天到西屯永安國小，了解為85歲以上老人注射疫苗準備作業。圖/台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕(左一)今天到西屯永安國小，了解為85歲以上老人注射疫苗準備作業。圖/台中市新聞局提供

台中市6月12日拿到7萬劑AZ疫苗，開放前六類人員施打，明起至17日優先為85歲以上民眾施打，有64處「快打站」市長盧秀燕今往西屯區永安國小了解準備作業，她表示，全市7成左右的快打站將採日本「宇美町式」接種法，由醫護坐旋轉滑輪椅替長者施打，一小時預期可完成120人接種，加快速度。

盧秀燕指出，明天開始台中市約3萬6千多名的85歲以上長輩注射疫苗，醫護、民政、教育等混合編組服務長輩。這次注射方式較特別，特別採日本宇美町式施打法，被注射者依社交距離坐在座位上不動，由醫護及工作人員移動確認身分、進行評估、施打疫苗，施打完後也在原位進行觀察，減少移動風險。

台中市64處快打站明日同步啟用，須備「施打疫苗通知單」雙證件健保卡及身分證，注射後會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」待市府通知注射第二劑，完成兩劑疫苗接種，紀錄卡可作為未來相關驗證依據。

民政局長吳世瑋說明，目前各區均已完成85歲以上長者「施打疫苗通知單」投遞，並以「分里、分時段」原則通知長者分流接種，無須預約。如行動不便無法前往，可與里幹事或里長聯絡；而非台中市籍的長者想要施打，則可選擇向台中18家專責醫院或衞生所預約施打。

台中市政府提醒，曾接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後應留附近觀察至少30分鐘，一般民眾則至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應，且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應，在第1次接種的10至12周後，應再完成第2劑接種，產生完整保護力。

此外，接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。

台中市明天起為3.6萬名85歲以上老人打疫苗，醫護採取日本宇美町式，加快速度。圖/台中市衛生局提供
台中市明天起為3.6萬名85歲以上老人打疫苗，醫護採取日本宇美町式，加快速度。圖/台中市衛生局提供

AZ疫苗 台中市 過敏反應

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