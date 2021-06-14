堪比賈永婕！彰化縣議員張瀚天號召慷慨捐近百萬元採檢亭

藝人賈永婕募款捐贈252台HFNC「救命神器」，善心博得國人稱讚。彰化縣議員張瀚天也不落人後，號召朋友捐贈兩台要價近約百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。

捐贈儀式昨天在彰化秀傳醫院延平大樓旁停車場舉行，彰化縣長王惠美、彰化秀傳醫院行政副院長許惠美、急診部主任童春濱、彰化縣衛生局副局長尚筱菁都到場，感謝張瀚天等人的善行義舉，並由張瀚天代表接受感謝狀。

王惠美說，疫情自三級警戒以來已約有1個月，醫護採檢量甚大，感謝張瀚天議員在這非常時期，向工研院訂購2台正壓式採檢亭提供給彰化縣政府，每天採檢量能約可達到240個，成為彰化採檢新力軍，除了充實採檢能量外，也能加強保護採檢人員的安全，避免日曬雨淋之苦。

張瀚天表示，醫院採檢人員採檢時，所穿的防護衣非常厚重，在夏日戶外採檢時相當炎熱，加上彰化縣疫情非常嚴峻，為感謝醫護人員堅守崗位並提高採檢量能，所以他就跟幾位善心人仕，共同向工研院訂製2台正壓式檢疫亭，聯合捐贈給彰化縣政府轉給縣內醫院使用。

張瀚天說，其中一台將配置在彰化秀傳醫院，縣議員劉淑芳獲知後，爭取另一台設置於南彰化的北斗卓醫院，同時也希望能夠達到拋磚引玉的效果，呼籲各界善心人士、企業團體能夠多捐贈幾台檢疫亭，減輕第一線採檢人員的辛勞，提升彰化縣檢疫量能。