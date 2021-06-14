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堪比賈永婕！彰化縣議員張瀚天號召慷慨捐近百萬元採檢亭

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員張瀚天（右）號召朋友捐贈兩台正壓式採檢亭給彰化縣政府，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全，由縣長王惠美（左）代表接受。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議員張瀚天（右）號召朋友捐贈兩台正壓式採檢亭給彰化縣政府，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全，由縣長王惠美（左）代表接受。圖／彰化縣政府提供

藝人賈永婕募款捐贈252台HFNC「救命神器」，善心博得國人稱讚。彰化縣議員張瀚天也不落人後，號召朋友捐贈兩台要價近約百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。

捐贈儀式昨天在彰化秀傳醫院延平大樓旁停車場舉行，彰化縣長王惠美、彰化秀傳醫院行政副院長許惠美、急診部主任童春濱、彰化縣衛生局副局長尚筱菁都到場，感謝張瀚天等人的善行義舉，並由張瀚天代表接受感謝狀。

王惠美說，疫情自三級警戒以來已約有1個月，醫護採檢量甚大，感謝張瀚天議員在這非常時期，向工研院訂購2台正壓式採檢亭提供給彰化縣政府，每天採檢量能約可達到240個，成為彰化採檢新力軍，除了充實採檢能量外，也能加強保護採檢人員的安全，避免日曬雨淋之苦。

張瀚天表示，醫院採檢人員採檢時，所穿的防護衣非常厚重，在夏日戶外採檢時相當炎熱，加上彰化縣疫情非常嚴峻，為感謝醫護人員堅守崗位並提高採檢量能，所以他就跟幾位善心人仕，共同向工研院訂製2台正壓式檢疫亭，聯合捐贈給彰化縣政府轉給縣內醫院使用。

張瀚天說，其中一台將配置在彰化秀傳醫院，縣議員劉淑芳獲知後，爭取另一台設置於南彰化的北斗卓醫院，同時也希望能夠達到拋磚引玉的效果，呼籲各界善心人士、企業團體能夠多捐贈幾台檢疫亭，減輕第一線採檢人員的辛勞，提升彰化縣檢疫量能。

彰化縣議員張瀚天號召朋友捐贈兩台要價約兩百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議員張瀚天號召朋友捐贈兩台要價約兩百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議員張瀚天（左）號召朋友捐贈兩台正壓式採檢亭給彰化縣政府，由縣長王惠美（中）代表接受，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議員張瀚天（左）號召朋友捐贈兩台正壓式採檢亭給彰化縣政府，由縣長王惠美（中）代表接受，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議員張瀚天號召朋友捐贈兩台要價約兩百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。圖／彰化縣政府提供
彰化縣議員張瀚天號召朋友捐贈兩台要價約兩百萬元的正壓式採檢亭給彰化縣政府，轉贈彰化縣秀傳紀念醫院與北斗卓醫院，充實彰化醫療採檢量能，守護第一線醫護採檢安全。圖／彰化縣政府提供

疫情 王惠美

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