彰化縣關懷據點今起注射疫苗 長者：早打早安心

中央追加3萬劑Covin-19疫苗給彰化縣，縣政府今天起到社區關懷據點為75歲以上長者注射，首日在溪湖區、和美區「開打」，長者歡天喜地耐心排隊等候，都說「有打有保庇，早打早安心，能被通知到，真好！」

彰化縣溪湖區三鄉鎮等10處附設關懷據點的汴頭里保安宮、中山里澤民宮等宮廟，今天上午8點起，長者陸續到達排隊，鄉鎮長、社區幹部和當地村里長也到場關懷，支援的鄉鎮衛生所人員穿戴全副防護裝備，分別檢查身分證件，安排就座和維持秩序。

有些長者查詢注射順序，結果名單無名，很困惑「人家有，為什麼我沒有？」衛生所人員一一解釋，後來拿起廣播器：「今天注射的都是事前打電話通知，因為疫苗有限，沒通知到請諒解，下次有疫苗的時候會通知來注射。」每隔10到15分鐘廣播一次，請沒被通知而主動前來的長者回家等候以後的通知。

溪湖鎮長黃瑞珠向完成注射疫苗的長輩宣導，注射後要多喝溫開水，如有任何不舒服，告訴家人和盡快洽詢衛生所、醫療院所，今天注射日起算的半個月後才會發生保護效力，半個月內仍有感染疫病的風險，要戴口罩、勤洗手、多用酒精消毒、盡量不出門。

溪湖鎮大竹里長何炳樺到保安宮分送防護面罩，有些長輩客氣說「不用戴啦，已經有口罩。」何炳樺勸導「有戴多一層保護，比較安全。」長輩笑著戴上，往左右看看，「很清楚，嘸影響視線。」紛紛誇獎何炳樺「想得很周到。」一名楊姓鎮民說，非常高興接到電話可以注射疫苗，「有注有保庇，早打早安心。」

長者很有耐心等候衛生所人員唱名，輪到進入關懷據點教室內注射，長者都會請問醫師「我現在吃什麼藥，可以打嗎？」「最近我哪裡不舒服，可以打嗎？」醫師逐一回答，絕大多數長者的身體狀況可以注射疫苗，注射後在現場留觀15至20分鐘，無不適症狀才離開。