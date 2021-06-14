快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化東彰道路南延段發包 全線趕在2023年底前通車

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供

總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，東彰道路北段最近也將發包，加上已完工通車的中段，東彰道路全線可望在2023年底通車，串聯台74甲線、台76線及台3線銜接南雲交流道，發揮區域路網功能，加速地區經濟與繁榮。

為改善彰化縣東側缺乏南北向快速路網問題，彰化縣政府積極推動闢建八卦山麓的東彰道路工程，共分北段、中段及南延段3段推動，全長約28公里，其中的中段由省道台76線快速道路林厝交流道至高鐵彰化站，已在2018年2月通車。

南延段即「東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程」，縣府工務處表示，已在本月4日完成發包作業，工程起點位在田中鎮斗中路與大社南路路口，終點是二水鄉縣道152線與縣道141線交叉路口，全長約7.5公里，計畫道路寬度為20公尺，連同用地取得，總經費11.2億元，工務處正辦理合約訂定及管線協調等開工前置作業，預計8月開工，預定2023年年底通車。

至於東彰道路北段新闢工程，縣府工務處新建工程科科長周瑞霖說，起點是台74甲線（東外環）里程9公里又960公尺處，經花壇鄉、大村鄉及員林市，終點是台76線漢寶草屯段東西向快速道林厝交流道，並順接東彰道路中段，全線為平面路型，計畫用地寬度28公尺，全長10.37公里，總經費約38億元，近日已完成用地取得作業，工程分3標，下周將分別辦理發包，如果順利，預定2023年完工通車。

工務處表示，如果東彰北段及南延段順利在2023年底通車，東彰道路全線路廊即可完成，除可取代既有山腳路外，可串聯臺中市中彰快速道路與南投縣國道3號南雲交流道，發揮區域路網功能，有效降低國道1號中部路段及台1線車流壅塞情形。

總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供
總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，將趕在2023年年底完工通車。示意圖／彰化縣政府工務處提供

國道

延伸閱讀

彰化75歲以上老人預約被罵翻 下批改90歲以上造冊施打

輕軌列車測試駛進C20站 高市拚年底通車營運

不怕確診足跡照常聚賭 彰化查獲7人最高可罰210萬

共餐感染高！台中櫃姊家族群聚 10人在家餐敘8人確診

相關新聞

彰化縣關懷據點今起注射疫苗 長者：早打早安心

中央追加3萬劑Covin-19疫苗給彰化縣，縣政府今天起到社區關懷據點為75歲以上長者注射，首日在溪湖區、和美區「開打」...

彰化東彰道路南延段發包 全線趕在2023年底前通車

總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，東彰道路北段最近也將發包...

足感心！鹿港東區扶輪社贈與防疫配備 縣長王惠美受贈

新冠肺炎疫情嚴峻，消防人員在執行確診或隔離民眾後送勤務，面臨高度染疫風險，鹿港東區扶輪社今天捐贈彰化縣政府防護眼罩500...

【即時短評】疫苗預約惹民怨 南投不改甩鍋基層扛怒火

第六類75歲以上長者疫苗接種施打，各縣市標準不一，加上疫苗數量僅2成7，可預期民眾搶打。預約施打的彰化、苗栗這兩天電話、...

採檢都陰性 新光三越明天營業、國軍台中總醫院看下周

放心了！台中市新光三越百貨公司、國軍台中總醫院日前都曾傳出確診個案，但台中市政府今透過記者會宣布，兩地相關人員經採檢，全...

南投仁愛鄉農會蔬菜箱升級2.0 再推DIY生活箱

全台持續第3級疫情警戒，南投縣仁愛鄉農會鎖定宅經濟，上月推出「防疫蔬菜箱」，近期加強變換搭配升級為「蔬菜箱2.0」，更推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。