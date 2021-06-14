彰化東彰道路南延段發包 全線趕在2023年底前通車

總經費達11.2億元的彰化縣東彰道路南延段拓寬工程，彰化縣政府近日已辦理發包，預定今年8月動工，東彰道路北段最近也將發包，加上已完工通車的中段，東彰道路全線可望在2023年底通車，串聯台74甲線、台76線及台3線銜接南雲交流道，發揮區域路網功能，加速地區經濟與繁榮。

為改善彰化縣東側缺乏南北向快速路網問題，彰化縣政府積極推動闢建八卦山麓的東彰道路工程，共分北段、中段及南延段3段推動，全長約28公里，其中的中段由省道台76線快速道路林厝交流道至高鐵彰化站，已在2018年2月通車。

南延段即「東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程」，縣府工務處表示，已在本月4日完成發包作業，工程起點位在田中鎮斗中路與大社南路路口，終點是二水鄉縣道152線與縣道141線交叉路口，全長約7.5公里，計畫道路寬度為20公尺，連同用地取得，總經費11.2億元，工務處正辦理合約訂定及管線協調等開工前置作業，預計8月開工，預定2023年年底通車。

至於東彰道路北段新闢工程，縣府工務處新建工程科科長周瑞霖說，起點是台74甲線（東外環）里程9公里又960公尺處，經花壇鄉、大村鄉及員林市，終點是台76線漢寶草屯段東西向快速道林厝交流道，並順接東彰道路中段，全線為平面路型，計畫用地寬度28公尺，全長10.37公里，總經費約38億元，近日已完成用地取得作業，工程分3標，下周將分別辦理發包，如果順利，預定2023年完工通車。