足感心！鹿港東區扶輪社贈與防疫配備 縣長王惠美受贈

新冠肺炎疫情嚴峻，消防人員在執行確診或隔離民眾後送勤務，面臨高度染疫風險，鹿港東區扶輪社今天捐贈彰化縣政府防護眼罩5000個、N95口罩3000個、防護衣1500件給消防局，縣長王惠美在消防局第三大隊鹿鳴消防分隊親自受贈時，表達感謝。

鹿港東區扶輪社社長楊儒發表示，從5月開始疫情升溫，就感於消防人員在防疫期間的風險及辛勞。因此，特別捐贈一批防護衣、口罩及防護眼罩給消防局，讓站在防疫最前線的消防人員站有充足、完善的防護裝備，免於疫情的威脅，並希望透過此次捐贈，讓消防人員在守護人民之前，也能保護好自己。

王惠美在獲贈儀式中表示，在全國都面臨防疫物資不足的情況下，非常感謝鹿港東區扶輪社的善舉，此次捐贈，對執行防疫勤務的消防同仁有莫大的幫助，並提升整體防疫效能，盼能發揮拋磚引玉，讓更多團體與個人，都能做為消防人員的後盾 。

王惠美也呼籲民眾務必要戴口罩、勤洗手、減少外出並避免群聚，此外，防疫期間若有需要就醫或看診的民眾，應配合第一線醫護、消防人員的指示，並主動告知病情及相關接觸、旅遊史等資訊，大家一起落實防疫工作，共同努力度過這次的疫情。