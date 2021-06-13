【即時短評】疫苗預約惹民怨 南投不改甩鍋基層扛怒火

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投縣15日將開放電話預約施打，已有不少民眾反映恐預約困難，建議造冊依序施打，縣府卻堅持電話預約。圖／南投縣政府提供
南投縣15日將開放電話預約施打，已有不少民眾反映恐預約困難，建議造冊依序施打，縣府卻堅持電話預約。圖／南投縣政府提供

第六類75歲以上長者疫苗接種施打，各縣市標準不一，加上疫苗數量僅2成7，可預期民眾搶打。預約施打的彰化、苗栗這兩天電話、網路都被打爆，有人打了200通電話都無法接通，一肚子氣。南投縣15日將開放電話預約施打，已有不少民眾反映恐預約困難，建議造冊依序施打，縣府卻不理會，堅持電話預約。

南投縣府認為，每個長輩都會使用電話，有意願接種就有能力預約，卻忘了鄉下不少長輩教育程度不高，不識字、甚至獨居、弱勢，家中連電話都沒有，要怎麼打、又該打去哪，搞不清楚也不知道，不僅輸在起跑點，根本是直接棄權。

就算是有能力預約的長輩，還要比手速、拚運氣進行電話PK戰，打不進去或預約額滿時的怒火，縣府則挑明「第一線執行疫苗接種的人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所都有挨民眾罵的準備」，誇張回應令人咋舌。

面對可預知的預約民怨，南投卻連參考其他縣市作法都懶，抱持著「反正都會被罵」執意不改，不去避免重蹈彰、苗政府荒腔走板的亂象，等著15日蠻幹，將村里長、第一線醫療緣所等基層人員推出去挨罵，只會讓縣民鄙夷地方防疫跟中央同樣失當。

過去南投縣府推行老人裝假牙補助，各鄉鎮沒有分配比例，縣長林明溱發現偏鄉老人因為資訊少，往往來不及申請，後來才改為一鄉鎮人口比例分配補助名額，讓偏鄉老人也有機會申請，讓偏鄉老人感謝縣府貼心。

如今疫苗施打計畫，明顯僧多粥少，沒有分流只憑電話預約，一定造成混亂。縣府應比照補助假牙的善意，讓85歲以上長者優先施打，或依身分證字號分批施打，老人少了電話預約之苦，醫療院所也能避免電話被打爆，相信老人和第一線人員都能感受縣府的貼心善意。

疫苗 偏鄉 衛生所

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