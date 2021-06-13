端午節菜價高 主婦說荷包縮水了

端午節菜價高，溪湖果菜市場單日菜價漲幅近15%，也有主婦說傳統市場二周前絲瓜3條50元，今天1條40元，溪湖果菜市場總經理蔡健文說，受上周下雨影響到貨量減少及端午節需求量大，端午節前菜價較高，不過若沒有連續下雨，絲瓜、小黃瓜等季節蔬菜應會在一周內就回穩。

端午節連假多數人宅在家較安全，主婦就得多採買些菜顧好全家人的胃，不少主婦這兩天採買發現菜貴了，2週前絲瓜3條50，今天竟1條就要要40、50元，櫛瓜原本1斤40，今天也飆到140元，最近荷包都縮水。

菜豆、茄子等都是端午節應景菜，所謂「吃菜豆吃到老老老」，溪湖果菜市場菜豆平均批發價每公斤125元、最高價約148元，茄子平均價47元、最高價72元，小黃瓜平均價75元、最高價近百元，絲瓜平均價約60元。

蔡健文說，今天溪湖果菜市場平均菜價29.2元，到貨量近80噸，端午節前菜價漲幅大，加上上周連續下雨，會影響絲瓜、小黃瓜等瓜果類的結果率，不過這些應景蔬菜長得快，只要下周不要連續下雨，菜價應可以在一周回穩，不過像苦瓜生長期要一個月，要等價格回穩得再等等。