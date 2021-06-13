快訊

1小時內告知7萬劑疫苗分配誰？ 黃珊珊怒嗆中央：無人做得到

彭文正爆蔡英文打輝瑞疫苗 總統府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

採檢都陰性 新光三越明天營業、國軍台中總醫院看下周

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

放心了！台中市新光三越百貨公司、國軍台中總醫院日前都曾傳出確診個案，但台中市政府今透過記者會宣布，兩地相關人員經採檢，全都是陰性，國軍台中總醫院下周二、三再經過一次採驗後，若再順利過關，即可恢復正常營運；新光三越確定明天恢復營業。

衛生局長曾梓展說，國軍台中總醫院上周一名新冠肺炎專責醫院女護理師確診，經採檢女護理師家人、同院工作人員849人、包商和清潔人員83人、病患及陪病家屬338人，總計1273人都屬陰性。

新光三越櫃姐的住家和職場直接接觸者PCR檢測，加上快篩站篩檢對象總計1009人都呈陰性。

另外，在矽品精密公司、潭子科技產業園區進行的移工篩檢，總計976人也都呈陰性。

國軍台中總醫院日前傳出女護理師確診，但在經過相關採檢作業都未發現其他陽性個案下，下周二、三可望恢復正常營運。圖／台中市政府提供
國軍台中總醫院日前傳出女護理師確診，但在經過相關採檢作業都未發現其他陽性個案下，下周二、三可望恢復正常營運。圖／台中市政府提供
台中市矽品精密公司、潭子科技產業園區進行的移工篩檢，總計976人都呈陰性。圖／台中市政府提供
台中市矽品精密公司、潭子科技產業園區進行的移工篩檢，總計976人都呈陰性。圖／台中市政府提供
台中市新光三越百貨公司日前傳女櫃姐確診，但經過相關採檢作業都未發現其他陽性個案下，不排除明天恢復營業。圖／台中市政府提供
台中市新光三越百貨公司日前傳女櫃姐確診，但經過相關採檢作業都未發現其他陽性個案下，不排除明天恢復營業。圖／台中市政府提供

國軍 台中市 護理師

相關新聞

採檢都陰性 新光三越明天營業、國軍台中總醫院看下周

放心了！台中市新光三越百貨公司、國軍台中總醫院日前都曾傳出確診個案，但台中市政府今透過記者會宣布，兩地相關人員經採檢，全...

南投仁愛鄉農會蔬菜箱升級2.0 再推DIY生活箱

全台持續第3級疫情警戒，南投縣仁愛鄉農會鎖定宅經濟，上月推出「防疫蔬菜箱」，近期加強變換搭配升級為「蔬菜箱2.0」，更推...

影／運動公園有確診者足跡 公所拉封鎖線雨衣男竟破壞

彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，公19等籃球場的籃球框也都綁起來，但近日竟有民眾割斷...

疫苗內線交易? 中市國民黨團籲別再惡搞地方丶政治操弄

台中市議會國民黨團今強烈譴責民進黨中央政府不思儘速補足疫苗，讓所有國人施打，還利用友邦緊急支援的少量疫苗，進行疫苗分配的...

防疫不群聚 麥當勞得來速車道排隊逾百公尺

防疫不群聚，減少到大賣場，台中市清水區有民眾昨天下午開車到麥當勞，打算到得來速買外帶餐，減少與人接觸，結果到場發現，得來...

避戶外群聚 中市首創景點疏導隊

防疫新措施，台中市府首創全國「景點疏導隊」，派員勸導民眾戶外不要群聚，也在零售市場內與周邊道路建置即時影像系統，看手機即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。