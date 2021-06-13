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採檢都陰性 新光三越明天營業、國軍台中總醫院看下周
放心了！台中市新光三越百貨公司、國軍台中總醫院日前都曾傳出確診個案，但台中市政府今透過記者會宣布，兩地相關人員經採檢，全都是陰性，國軍台中總醫院下周二、三再經過一次採驗後，若再順利過關，即可恢復正常營運；新光三越確定明天恢復營業。
衛生局長曾梓展說，國軍台中總醫院上周一名新冠肺炎專責醫院女護理師確診，經採檢女護理師家人、同院工作人員849人、包商和清潔人員83人、病患及陪病家屬338人，總計1273人都屬陰性。
新光三越櫃姐的住家和職場直接接觸者PCR檢測，加上快篩站篩檢對象總計1009人都呈陰性。
另外，在矽品精密公司、潭子科技產業園區進行的移工篩檢，總計976人也都呈陰性。
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