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南投仁愛鄉農會蔬菜箱升級2.0 再推DIY生活箱
全台持續第3級疫情警戒，南投縣仁愛鄉農會鎖定宅經濟，上月推出「防疫蔬菜箱」，近期加強變換搭配升級為「蔬菜箱2.0」，更推出「居家防疫生活箱」有高山茶、青梅等乾貨，還有愛玉籽可DIY，讓民眾泡茶、手作，防疫在家不無聊。
仁愛農會指出，因應國內疫況嚴峻，不少縣市市場分流，但家庭仍有開伙需求，因此推出蔬菜箱，由產地直送到府，而上月推出後很受消費者青睞，但內容固定是高麗菜、敏豆、櫛瓜、彩椒、牛番茄，易吃膩因此作出調整，升級為蔬菜箱2.0。
而「蔬菜箱2.0」融入蔬果變化搭配元素，並納入埔里、魚池等鄰近鄉鎮農特產，強調「3＋5」即高麗菜、牛番茄、彩椒3種固定蔬果，再隨機搭配絲瓜、敏豆、茭白筍、胡瓜、甜玉米、香菇、杏鮑菇、隼人瓜、木耳、栗子南瓜等5種品項。
此外，更全新推出以乾貨為主的「居家防疫生活箱」，該生活箱分為A組高山烏龍茶包、紅茶包及川中梅，B組為川中米、高山香菇、樹豆、馬告、愛玉籽，民眾宅在家也能泡茶品茗，甚至帶孩子動手DIY自製愛玉，防疫在家不無聊。
仁愛農會表示，生活箱宅配價750元，蔬菜箱冷藏宅配價699元、自取價550元，自取至該五岳巴萊館，但近期新竹以北低溫宅配量大塞車，蔬菜箱僅限定配送苗栗以南縣市，另南投縣逾50件大宗訂購安排專車配送，洽詢電話049-2920480。
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