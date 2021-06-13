影／運動公園有確診者足跡 公所拉封鎖線雨衣男竟破壞

彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，公19等籃球場的籃球框也都綁起來，但近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面報警處理，警方偵辦中。

「運動公園已經二次被公佈確診者足跡，已拉起封鎖線的地方，請民眾不要再強行進入」員林市長游振雄說，為了避免民眾群聚運動，所以運動公園和公園籃球場等都拉起封鎖線管制，但還是發生有人破壞封鎖線的憾事，所以報警處理。

新冠肺炎疫情升高後，員林市公所5月中下旬即在運動公園拉起封鎖線，因為有民眾投訴說有人在運動公園群聚跳舞，或是在休息區聊天、未戴口罩吃便當，事實上運動公園已二次被衛生局公佈有確診者足跡，所以公所拉起封鎖線，籲民眾在三級防疫期間，還是不要前往運動。

但最近至少發生三次封鎖線被破壞情事，公所只好調閱監視器查看，竟看到有一名穿著雨衣的男子持疑似利器切斷封鎖線，男子還未戴口罩，由於不知男子動機，也擔心男子是危險人物今天向警方報案。