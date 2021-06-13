快訊

蔡英文被爆偷打BNT疫苗 陳時中：尚待證實但過分了

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／運動公園有確診者足跡 公所拉封鎖線雨衣男竟破壞

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，但已多次被民眾破壞進入。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，但已多次被民眾破壞進入。圖／員林公所提供

彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，公19等籃球場的籃球框也都綁起來，但近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面報警處理，警方偵辦中。

「運動公園已經二次被公佈確診者足跡，已拉起封鎖線的地方，請民眾不要再強行進入」員林市長游振雄說，為了避免民眾群聚運動，所以運動公園和公園籃球場等都拉起封鎖線管制，但還是發生有人破壞封鎖線的憾事，所以報警處理。

新冠肺炎疫情升高後，員林市公所5月中下旬即在運動公園拉起封鎖線，因為有民眾投訴說有人在運動公園群聚跳舞，或是在休息區聊天、未戴口罩吃便當，事實上運動公園已二次被衛生局公佈有確診者足跡，所以公所拉起封鎖線，籲民眾在三級防疫期間，還是不要前往運動。

但最近至少發生三次封鎖線被破壞情事，公所只好調閱監視器查看，竟看到有一名穿著雨衣的男子持疑似利器切斷封鎖線，男子還未戴口罩，由於不知男子動機，也擔心男子是危險人物今天向警方報案。

警方表示，目前已繼續調閱路口監視器，查尋破壞封鎖線男子，也呼籲民眾勿破壞公物，否則在疫情間將依毀損公物及傳染病防治法送辦。

彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面報警處理，警方偵辦中。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面報警處理，警方偵辦中。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面及可疑男子，報警處理。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面及可疑男子，報警處理。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面報警處理，警方偵辦中。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，公所已拍到破壞畫面報警處理，警方偵辦中。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，切口很平整，疑用利器切斷，公所已拍到破壞畫面報警處理。圖／員林公所提供
彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，近日竟有民眾割斷運動公園封鎖線，切口很平整，疑用利器切斷，公所已拍到破壞畫面報警處理。圖／員林公所提供

員林 監視器 疫情

延伸閱讀

員林兩大市場聯絡道分8段管制 連假人潮消失

員林有店家不敵疫情結束營業 端午節市場嚴格控管人流

員林市場又有確診足跡 公所公告單向管制端午採買人潮

確診者足跡多 彰化員林4大市場即日起單一出口管制

相關新聞

影／運動公園有確診者足跡 公所拉封鎖線雨衣男竟破壞

彰化縣員林公所為了避免防疫破口，在員林運動公園的休息區都拉起封鎖線，公19等籃球場的籃球框也都綁起來，但近日竟有民眾割斷...

疫苗內線交易? 中市國民黨團籲別再惡搞地方丶政治操弄

台中市議會國民黨團今強烈譴責民進黨中央政府不思儘速補足疫苗，讓所有國人施打，還利用友邦緊急支援的少量疫苗，進行疫苗分配的...

防疫不群聚 麥當勞得來速車道排隊逾百公尺

防疫不群聚，減少到大賣場，台中市清水區有民眾昨天下午開車到麥當勞，打算到得來速買外帶餐，減少與人接觸，結果到場發現，得來...

避戶外群聚 中市首創景點疏導隊

防疫新措施，台中市府首創全國「景點疏導隊」，派員勸導民眾戶外不要群聚，也在零售市場內與周邊道路建置即時影像系統，看手機即...

中火未設接地、除電裝置 罰30萬

台電台中火力發電廠6月10日運煤輸送帶起火，造成台中港區危險與下風處空氣汙染，台中市勞動檢查處到場稽查，發現中火相關安全...

北上找朋友聊天 台中增2確診

台中市龍井區31歲男子開車載印尼籍移工女友到台北西門町找移工朋友，4人在車上聊天半小時，移工女友先出現症狀但未就醫，男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。