端午連假別在傳統市場群聚 中警東興市場宣導防破口
今年的端午連假遇到新冠肺炎疫情，台中市第二警分局擔心傳統市場成為防疫破口，今天上午由文正所警員前往北區東興市場宣導，沿途以大聲公廣播，提醒採買的市民「一次買足、減少次數」，避免群聚風險，希望市民以一時的不便，換來未來的方便。
台中市第二警分局表示，轄內的東興市場是北區最大的傳統市場，因南北貨齊全，天天湧入大量採買人潮，為避免傳統市場人潮群聚，恐淪為疫情破口，且根據疫調結果顯示「市場」為確診者足跡主要熱點，文正所在今天上午動員警力配合市府在市場內實施「防疫宣導」。
第二警分局表示，宣導以員警沿路徒步以大聲公廣播，手持宣導標語的方式，提醒民眾應配合政府簡訊實聯制，以及佩戴口罩規定，保持適當的社交距離，以「一次買足、減少次數」原則，減少移動，避免群聚染疫風險，希望用短暫的不便換來抗疫的成功。
第二警分局指出，疫情嚴峻，分局投入警力全力強化各項防疫措施，針對轄區可能群聚景點實施勸導民眾勿群聚等宣導，提醒民眾作好個人防疫共同對抗病毒。
第二警分局長蔡元戎說，端午連假，民眾仍應減少外出，若外出應全程佩戴口罩及遵守三級警戒相關防疫規定；也特別提醒同仁，無論在公務勤務或私人活動，務必落實防疫措施，於執勤過程中更應提高警覺、不容鬆懈，確實做好自我防護工作。
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