龍海公司送便當三明治給后里防疫警 全國已捐5000份

五互集團龍海生活事業公司今天到台中市后里區送便當和三明治給第一線防疫員警，感謝員警在防疫和宣導上的辛苦，該公司至今已在全國各地慰勞並送飲食給防疫醫護人員和警察，共送出5000多份餐飲。

龍海公司后里通訊處發起今天的慰勞行動，由公司多位幹部購買該集團旗下的邁泉便當和三明治，到后里區各派出所及交通小隊慰勞第一線的員警，包括大甲警分局后里區泰安派出所、月眉派出所、后里分駐所、義里派出所、后里交通小隊等單位。