龍海公司送便當三明治給后里防疫警 全國已捐5000份
五互集團龍海生活事業公司今天到台中市后里區送便當和三明治給第一線防疫員警，感謝員警在防疫和宣導上的辛苦，該公司至今已在全國各地慰勞並送飲食給防疫醫護人員和警察，共送出5000多份餐飲。
龍海公司后里通訊處發起今天的慰勞行動，由公司多位幹部購買該集團旗下的邁泉便當和三明治，到后里區各派出所及交通小隊慰勞第一線的員警，包括大甲警分局后里區泰安派出所、月眉派出所、后里分駐所、義里派出所、后里交通小隊等單位。
五互集團總裁陳秋白秉持著「取之社會，用之社會」想法，號召集團事業體員工共同響應「一人一半 感恩尚讚」的免費餐飲應援計畫，向全國第一線的防疫英雄致上最高的敬意，至今已在全國送出5000份餐飲給醫護人員和警察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言