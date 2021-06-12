排除擴大染疫疑慮 市府：台中新光三越6月14日可復業

新光三越台中中港店一樓香奈兒化妝品專櫃一名櫃姐確診，台中市長盧秀燕火速拍板成立前進指揮所及快篩站，針對同樓層及相關人員執行首波快篩，218人全數陰性，其餘相關人員由中港澄清醫院、惠中林新醫院篩檢，204人全數陰性。

台中市政府表示，透過實聯制掌握6月8日至10日進入百貨有6801人，已發送簡訊提醒自我健康監測，若有症狀者可前往各醫院社區篩檢站篩檢。

台中市經發局表示，新光三越中港店6月10、11日環境清消完畢，市府也要求新光三越須提供員工快篩結果，並經評估無疫情擴大風險後才許復業，預計下周一6月14日將通知業者可復業，合計停業3天。

市府表示，未來將持續要求百貨賣場業者遵循中央指揮中心針對超市、超商、百貨、賣場落實管制人流、維持社交距離、管制出入口、定時定期消毒等防疫措施，確保員工及消費者健康。

台中市衛生局長曾梓展說，針對確診櫃姐6月8日上班有去過的地下一樓及一、二樓等相關接觸者共218人篩檢，全數為陰性；另已匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。

由於第一波針對高風險族群篩檢結果均為陰性，經評估新光三越台中中港店危機暫時解除，所以已撤離前進指揮所，其餘相關人員則由中港澄清醫院篩檢50人、惠中林新醫院篩檢154人，共204人，結果全數陰性。

針對外界質疑櫃姐是否明知確診仍上班，曾梓展幫櫃姐澄清，她只在6月8日上班一天，彰化家人分別在6月9、10日陸續確診，因此6月8日是在她不知道已染疫情況下上班。

有新光三越員工爆料，昨天第一時間市長盧秀燕說員工都可快篩，但接獲樓管通知「不要到公司的快篩站，各自私下去快篩」，員工抱怨，百貨怕快篩有陽性，會影響復業時間。也有B2員工說，櫃姐消費的店家才能快篩，明明有足跡經過，但其餘員工都不能快篩。

台中市衛生局長曾梓展說，櫃姐足跡明確，因此先以一樓密切接觸、二樓、B2美食區優先快篩。其他樓層風險低，建議如果有症狀，或與當事人接觸、足跡重疊不放心者，可以醫療院所的快篩站篩檢。