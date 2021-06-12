台中男載移工女友台北訪友染疫！還去警局波及1警採檢

台中市衛生局長曾梓展說，台中今天新增2確診為31歲龍井男子與其28歲印尼籍移工女友，2人5月29日北上訪友，與2名移工朋友一起在車上聊天約30分鐘，移工女友2日出現症狀，自行服用成藥未就醫，男子9日曾到烏日分局犁份派出所處理租車糾紛案件，因此匡列犁份派出所一名警員今天下午PCR採檢，另還有部份足跡語焉不詳，已啟動警政協尋。

值得注意的是，20名朝陽科大學生5月13日晚間11時也是到台中市東協廣場美樂地KTV夜唱群聚，同包廂有9名學生染疫，還波及室友與室友之母共4人；隔壁33號包廂中國醫學大學2男大生確診，其中1人波及妹妹確診；13號包廂有台中科技大學女大生染疫，加上KTV二員工，累計19人染疫，東協廣場當時被列為足跡大消毒。

曾梓展說，這名龍井男子與移工女友都無業，5月29日開車載移工女友到台北西門町，找2名移工朋友，4人曾在車上聊天約30分鐘，移工女友在6月2日出現症狀，自行服用成藥未就醫，男子則在6月3日出現發燒、喉嚨痛、昏睡等症狀，兩人在6日曾至東協廣場。

曾梓展說明，男子在7日得知日前拜訪的台北兩名移工友人確診，9日曾與租車公司老闆到烏日分局犁份派出所處理租車糾紛案件，10日原本開車載女友就近到醫院的社區快篩站快篩，但因女友沒有健保卡，女友聽友人說「只要有居留證就可以到台北篩檢」，因此11日開車載女友到台北的醫院採檢，再開車返回台中，當天晚上二人收到確診報告，收治住院，男子CT值26，女友CT值28。

曾梓展指出，目前這名男子與移工女友已匡列相關接觸者並進行採檢，持續疫調中，疫調人員研判，部份疫調、足跡還語焉不詳，已啟動警政協尋；2人6日曾至移工聚集熱點東協廣場，東協廣場因此列公共足跡，並已通知店家加強清消。