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新冠肺炎疫苗接種 南投縣49家醫療院所和預約電話

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣副縣長陳正昇示範疫苗施打流程。圖／南投縣政府提供
南投縣副縣長陳正昇示範疫苗施打流程。圖／南投縣政府提供

日本AZ疫苗，南投縣共獲得1萬8000劑，第六類75歲以上（原住民65歲以上）分配比例為1萬1304劑，南投縣政府15日上午9時開放電話預約，16日上午開始施打，1通電話可預約2人，不開放現場登記，請民眾注意。

南投縣衛生局表示，第六類疫苗施打對象為75歲以上長者，依中央統一以各縣市75歲(原住民65歲以上)以上人口之27%比例撥配計算，南投縣縣共有4萬1866名符合對象，但只有1萬1304人能夠獲得接種。

各鄉鎮市分配比例，南投市7100人分配1917劑；埔里5834人分配1575劑；草屯6643分配1794劑，竹山4691分配1267劑疫苗；名間3506人分配947劑；集集1210人分配327劑；鹿谷1968人分配531劑；中寮1668人分配450劑；魚池1611人分配435劑；國姓1860人分配471劑； 水里1767人分配448劑；信義2064人分配523劑；仁愛1944人分配525劑疫苗。

衛生局分配疫苗至全縣49家的各鄉鎮市衛生所、專責醫院及合約診所提供接種，6月15日(星期二)上午9時起，開放電話接種預約，6月16日(星期三)上午9時起，提供疫苗接種服務。

竹山鎮、名間鄉疫苗注射醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
竹山鎮、名間鄉疫苗注射醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
埔里鎮疫苗接種醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
埔里鎮疫苗接種醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
南投市疫苗接種醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
南投市疫苗接種醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
集集鎮、水里鄉疫苗注射醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
集集鎮、水里鄉疫苗注射醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
草屯鎮疫苗接種醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
草屯鎮疫苗接種醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局公布第6類疫苗全縣49家注射疫苗醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局公布第6類疫苗全縣49家注射疫苗醫療院所和預約電話。圖／南投縣政府提供
鹿谷、中寮、魚池、國姓、信義、仁愛鄉衛生所和預約電話。圖／南投縣政府提供
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AZ疫苗 衛生局 原住民

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