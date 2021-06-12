新冠肺炎疫苗接種 南投縣49家醫療院所和預約電話
日本AZ疫苗，南投縣共獲得1萬8000劑，第六類75歲以上（原住民65歲以上）分配比例為1萬1304劑，南投縣政府15日上午9時開放電話預約，16日上午開始施打，1通電話可預約2人，不開放現場登記，請民眾注意。
南投縣衛生局表示，第六類疫苗施打對象為75歲以上長者，依中央統一以各縣市75歲(原住民65歲以上)以上人口之27%比例撥配計算，南投縣縣共有4萬1866名符合對象，但只有1萬1304人能夠獲得接種。
各鄉鎮市分配比例，南投市7100人分配1917劑；埔里5834人分配1575劑；草屯6643分配1794劑，竹山4691分配1267劑疫苗；名間3506人分配947劑；集集1210人分配327劑；鹿谷1968人分配531劑；中寮1668人分配450劑；魚池1611人分配435劑；國姓1860人分配471劑； 水里1767人分配448劑；信義2064人分配523劑；仁愛1944人分配525劑疫苗。
衛生局分配疫苗至全縣49家的各鄉鎮市衛生所、專責醫院及合約診所提供接種，6月15日(星期二)上午9時起，開放電話接種預約，6月16日(星期三)上午9時起，提供疫苗接種服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言