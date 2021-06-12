新冠肺炎疫苗接種 南投縣49家醫療院所和預約電話

日本AZ疫苗，南投縣共獲得1萬8000劑，第六類75歲以上（原住民65歲以上）分配比例為1萬1304劑，南投縣政府15日上午9時開放電話預約，16日上午開始施打，1通電話可預約2人，不開放現場登記，請民眾注意。

南投縣衛生局表示，第六類疫苗施打對象為75歲以上長者，依中央統一以各縣市75歲(原住民65歲以上)以上人口之27%比例撥配計算，南投縣縣共有4萬1866名符合對象，但只有1萬1304人能夠獲得接種。

各鄉鎮市分配比例，南投市7100人分配1917劑；埔里5834人分配1575劑；草屯6643分配1794劑，竹山4691分配1267劑疫苗；名間3506人分配947劑；集集1210人分配327劑；鹿谷1968人分配531劑；中寮1668人分配450劑；魚池1611人分配435劑；國姓1860人分配471劑； 水里1767人分配448劑；信義2064人分配523劑；仁愛1944人分配525劑疫苗。