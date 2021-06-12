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端午宅在家怎麼吃？台中經發局推線上美食平台

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市端午連假「挺餐飲、享美食」防疫新生活運動，菜色多樣，更有好康折扣、套餐加碼等優惠，目前有102個店家加入。圖／取自網路
台中市端午連假「挺餐飲、享美食」防疫新生活運動，菜色多樣，更有好康折扣、套餐加碼等優惠，目前有102個店家加入。圖／取自網路

全國疫情警戒三級延長，影響民生與餐飲經濟，端午連假，讓民眾吃得健康又飽足，同時協助餐廳業者解決經營困境，台中市經發局推「挺餐飲、享美食」防疫新生活運動，民眾可線上挑選上百家知名餐廳飯店的大廚料理，業者更提供霸氣折扣、套餐加碼等優惠，呼籲民眾可多採用行動支付功能，減少現金交流，提升外送人員及自我的防疫安全。

「大家的心聲，市長聽到了！」市長盧秀燕今日主持台中市疫情指揮中心線上記者會中表示，防疫期間在家用餐頻率提高，許多家庭煮婦、煮夫們都煮到不知道要準備什麼了，為讓家庭成員可享用便利又美味的餐點，這次市府整合上百家餐飲業者推出防疫便當，不僅菜色多樣，更有好康折扣、套餐加碼等優惠，且「呷便當」最大的好處是1人1份，連火鍋都推出個人鍋，符合防疫期間家人不共食原則。

「挺餐飲、享美食」防疫新生活運動目前有102個店家加入，網址請點此

台中市經發局表示，去年疫情市府率先全國推出「饗食台中來呷便當」活動，大受好評，今年國內疫情持續嚴峻，市府公布餐廳及飯店業者禁止內用，也呼籲民眾少外出，業者紛紛改變經營模式，主推外送、外帶服務，對此，市府整合推出上百家餐廳飯店大廚料理，包含中式、日式、粵式、南洋、法式等，更升級推薦台中人最愛的色香味俱全火鍋、燒肉組合。

經發局指出，餐廳業者推出的便當和方案琳瑯滿目，市民一鍵即可搜尋各類便當美食及優惠。

便當 疫情 台中市

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