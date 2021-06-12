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影／防疫優先 端午連假首日清境、日月潭如空城

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭伊達邵設置社區防疫站，提醒遊客不要進入社區和商圈。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵設置社區防疫站，提醒遊客不要進入社區和商圈。圖／南投縣政府提供

今天是端午節連假首日，南投縣清境日月潭、溪頭過去連假車水馬龍，今天卻空空蕩蕩，交通順暢，旅宿商店加強自主管理停止營業，避免遊客進入部落景點，伊達邵、水社商圈如同空城。邱姓業者說，經營民宿卻不收客實在無奈，但為確保疫情盡早獲得控制，只能咬牙苦撐。

為了預防端午節人潮移動，國道今天加強匝道管制，國道6號以往假日嚴重回堵，今天往埔里東行車道車輛稀少，行車相當順暢。

順著台14線接合歡山公路，沿路霧社、清境農場到合歡山武嶺、松雪樓、小風口，也是一路順暢。清境農場、高空觀景步道、武嶺亭等知名景點都停止營業到月底，沿途只看到山坡綿羊吃草，看不到任何遊客。

清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，因為配合防疫，清境地區一百多家民宿都已自主停業，不收旅客，每天的開銷成本是沈重的負擔，但防疫第一，只能利用這段期間加強環境清理或改裝，靜待疫情結束。日管處表示，潭區幾乎所有停車場、公廁都已封閉，景點、商家休息，也不能搭船，希望待在家防疫。

仁愛鄉、魚池鄉和信義鄉等原住民鄉鎮，也設置告示牌、防疫站，提醒遊客不要進入部落或觀光景點。部落居民說，遊客登山、健行，可能傳染疫情，對部落造成很大危害，山水永遠都在，疫情期間請勿入山。

南投縣觀光處長陳志賢說，南投縣各風景、遊憩據點、觀光遊樂業、農場、林場、自然育園區、森林遊樂區、森林步道、碼頭、遊客中心等全數關閉至6月28日或三級警戒解除。客運及台灣好行也大幅減班及降載，清境線24班次減為10班、溪頭線22班減為2班、東埔線7班次減為5班。

他感謝南投縣1千多家旅宿業者自主暫時不收住旅客，進行房務整修、環境整理及規劃優質體驗行程，為解封後提供更優質旅宿做好準備。端午連假請民眾遵守防疫規定、減少不必要移動，等疫情解封後，歡迎大家再來南投旅遊。

仁愛鄉公所在霧社入口設置告示牌，提醒遊客不要進入部落和景點。圖／讀者提供
仁愛鄉公所在霧社入口設置告示牌，提醒遊客不要進入部落和景點。圖／讀者提供
日月潭伊達邵設置社區防疫站，提醒遊客不要進入社區和商圈。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵設置社區防疫站，提醒遊客不要進入社區和商圈。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵商店停止營業，原本遊客熙來攘往的商圈空空盪盪。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵商店停止營業，原本遊客熙來攘往的商圈空空盪盪。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵商店停止營業，原本遊客熙來攘往的商圈空空盪盪。圖／南投縣政府提供
日月潭伊達邵商店停止營業，原本遊客熙來攘往的商圈空空盪盪。圖／南投縣政府提供

清境 疫情 連假 日月潭

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