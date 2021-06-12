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讓醫護安心休息 彰化旅宿業共推挺醫護入住優惠
全國三級防疫警戒疫情的影響下，醫護人員身處高風險、高壓力的環境下工作，縣府體恤醫護人員的辛勤奉獻，協調縣內旅宿業推出「挺醫護入住優惠」方案，目前已有福泰商務飯店、澄悅商旅、彰化桂冠汽車旅館、田中文創旅店及二鹿行館等業者響應，陸續有業者加入中，全國醫護人員只要持工作證即可享有訂房入住優惠。
彰化旅宿業支持醫護人員，讓他們在休假時能夠有安心、舒適的住宿空間，彰化縣府城觀處指出，醫護人員因執行業務中被匡列為居家隔離對象需入住彰化縣防疫旅宿者，城觀處也協調縣內防疫旅宿業者於隔離期間住房的優惠，希望讓醫護人員能夠安心入住。
此外低收入戶民眾因被匡列需居家隔離而入住防疫旅館，考量其經濟負擔能力，只要出示低收入戶證明，也享有醫護人員同樣的優惠。
縣長王惠美表示，感謝旅宿業者值此疫情嚴峻時刻，願意同醫護人員攜手加入抗疫的行列，避免疫情的擴散，守護縣民的健康，縣府已將優惠資訊彙整公布於該處的行政資訊網業務專區及交通部觀光局防疫旅宿專區，有住宿需要的醫護人員可隨時上網查詢。
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