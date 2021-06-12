員林兩大市場聯絡道分8段管制 連假人潮消失

為避免採購人潮群聚，彰化縣員林市公所動員警力和志工，今天起一連3天在三民路到浮圳路之間的博愛路，上午6點到中午12點實施南進北出的單向通行管制，原本假日車水馬龍的兩大市場聯外道路，今天冷冷清清，管制已見成效。

員林市第一市場和華成市場多次有確診者足跡，清潔隊一再消毒，市公所今天起在華成市場直達第一市場的博愛路，實施南進北出的單向通行管制，警方加強勸導和驅離傳統市場周邊的流動攤販，不離開者，依道路交通管理處罰條例規定裁罰每次1200元。

員林市三民街口到浮圳路口之間的博愛路，市公所人員和志工在這段路上的八個路口把關，每通過一個路口，民眾都要掃QR Code，市長游振雄也和市公所人員和志工一起勸導民眾最好在兩個路口以內完成採購，採購時跟別人相隔1.5公尺以上距離，買完趕快回家，大多數民眾配合照辦，有少數民眾抱怨「這樣很擾民」。

警方配合市公所，對於沒所有人在場的路邊攤位，依廢棄清理法視同廢棄物，由員林市清潔隊出動兩輛抓斗車清除，即日起，黃昏市場比照公有市場實施清除流動攤販的攤位占用路肩。

員林市長游振雄表示，華成市場外圍延伸到萬年路、浮圳路、博愛路等周邊道路的流動攤販眾多，騎機車的民眾隨處停車就可採買，不易管制，自從防疫提升為三級警戒，市公所一直配合中央防疫政策，對市公有市場、民間黃昏市場實行出入口管制與實聯制，華成市場多數店家設置QR Code實聯制和酒精消毒，鼓勵民眾在各市場一次購足，減少群聚，希望能有效管控疫情。