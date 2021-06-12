端午台中防疫3寶！邊境簡訊、雙鐵消毒門、景點疏導隊

今天是端午連假首日，疫情嚴峻，台中市政府推出「為愛防疫、守護台中」端午防疫3法，其中，行經台中聯外道或交通節點會民眾會收到提醒自主健康管理的邊境提醒簡訊；進入台中市民眾，市府在雙鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，並要量體溫。市府首創全國「景點疏導隊」，派員勸導民眾戶外不要群聚。

台灣高鐵配合政策乘客率不超過2成，今天高鐵台中站明顯變得冷清，僅有零星乘客匆匆來去，盡量保持距離、不逗留，旅客休息坐位區也鮮有人坐下來休息，和假期旅客休息坐位區一位難求形成對比。

台中市長盧秀燕說明，「為愛防疫、守護台中」端午防疫3法，一、避免非必要外出，加強健康管理；二、搭乘大眾交通運輸，上下車掃QR code；三、端午連假行經台中聯外道或交通節點會收到提醒自主健康管理簡訊。

交通局長葉昭甫說明，端午連假期間，市府規劃在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站及沙鹿火車站的離站出口安裝「消毒防疫門」，兼具測溫與紫外線消毒效果，快速通關，讓中長程移動的旅客進到台中多一層防護。

台中市府說明，端午假期旅客下車進入台中前先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫，體溫如超過攝氏37.5℃，將由防疫計程車送往醫療院所快篩站安排快篩，市府也將登錄追蹤，讓旅客進入台中風險降到最低。