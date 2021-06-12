中捷公司：綠線全線18站 紅外線熱顯像儀設置完成啟用

台中市端午連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，台中捷運綠線也在全線18個車站啟用紅外線熱顯像儀，提供加倍防護。

台中市長盧秀燕日今天至捷運高鐵台中站視察紅外線熱顯像儀運作情形，她表示，除桃園捷運外，台中捷運綠線也全線裝設紅外線熱顯像儀，全面做好防疫措施，守護旅客安全。

中捷公司指出，捷運綠線全線18站6月11日啟用熱顯像儀，加強防護，讓需要外出的旅客更安心搭乘。另外，因應疫情三級警戒延長至6月28日，三級警戒期間捷運綠線班距維持平日6時至23時為10分鐘1班，23時至24時15分鐘1班，假日均為15分鐘1班，未來將視疫情滾動式調整班距。

中捷公司提醒旅客，請配合簡訊實聯制於進站前、列車上及出站後掃描QR Code，進入捷運系統內務必全程佩戴口罩，車站收費閘門前均提供酒精，旅客可在進站前、出站後消毒雙手，全面做好防疫措施。